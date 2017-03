Lúa giống dỏm gây hại nông dân

(PL)- Chiều 19-12, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, xác nhận Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An (tỉnh Nghệ An) đang thương lượng bồi thường thiệt hại cho hàng trăm hộ nông dân ở xã Ân Tín, huyện Hoài Ân do đã cung ứng lúa giống kém chất lượng.

Trước mắt công ty này phải cung ứng ngay một giống lúa mới để nông dân kịp gieo sạ vụ đông xuân 2012-2013. Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết để thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Ân Tín, HTX Nông nghiệp Ân Tín 2 đã ký hợp đồng mua hai tấn lúa giống NA2 của tổng công ty nói trên. Hầu hết số lúa giống này không nảy mầm. Theo xác định của cơ quan chức năng, giống lúa NA2 có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An chọn tạo, sản xuất, cung ứng trong cả nước. Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã khuyến khích các địa phương sử dụng giống lúa này để thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn. TẤN LỘC