Lúa hạt lép gây hại 2 tỷ, dân được bồi thường 80 triệu đồng

Sự việc diễn ra vào vụ mùa chiêm xuân năm nay, cách đây 2 tháng, nông dân phát hiện gieo giống lúa PC10 chỉ cho ra hạt lép không nhân gạo. Thửa ruộng có năng suất cao nhất cũng chỉ thu hoạch được 20% hạt. Sự cố này khiến nông dân điêu đứng và có nguy cơ mất trắng.



Mức hỗ trợ thiệt hại 5 tấn lúa giống được nhà cung cấp là Công ty giống cây trồng Nha Hố cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thống nhất. Tuy nhiên, trong cuộc họp này không có các hộ nông dân trực tiếp bị thiệt hại tham dự.



Theo Hội nông dân xã Tân Văn, có 300 hộ dân của xã bị thiệt hại do gieo giống lúa PC10 trên địa bàn, tổng diện tích 63 hecta, ước khoảng 2 tỷ đồng. 5 tấn lúa giống bồi thường có giá khoảng 80 triệu đồng. Nếu đem chia đều cho 300 hộ dân, mỗi hộ nhận được chưa tới 300.000 đồng.







Nhiều đám ruộng trồng lúa PC10 bị lép hạt 100% nên

thuê thợ dùng máy cắt cỏ xén bỏ. Ảnh: Quốc Dũng.

Công ty giống cây trồng Nha Hố cho rằng, giống lúa PC10 cho toàn hạt lép tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà do thời tiết không thuận lợi, hoàn toàn không phải giống kém chất lượng. Lỗi của Nha Hố là không khuyến cáo cho bà con nông dân biết là giống PC10 không thích hợp với điều kiện thời tiết vụ đông xuân tại đây.Công ty giống còn khẳng định, trong 63 ha lúa PC10 tại Lâm Hà không cho nhân gạo, các đại lý của Nha Hố chỉ bán ra khoảng 5 tấn giống lúa. Còn một số lượng giống rất lớn do bà con nông dân tự lấy lúa thương phẩm PC10 của năm trước gieo sạ lại nên công ty không thể chịu trách nhiệm trên số diện tích này.Theo văn bản kết luận của UBND huyện Lâm Hà, trước ngày 20/7 huyện sẽ tiến hành chi trả hỗ trợ cho những hộ nông dân bị thiệt hại. 5 tấn lúa giống do Công ty giống Nha Hố hỗ trợ sẽ quy ra tiền chuyển vào tài khoản của UBND huyện để chi trả cho dân. Lãnh đạo huyện đề nghị công ty hỗ trợ thêm 2,5 tấn cho những hộ thiệt hại nặng.Nhiều hộ nông dân hay tin bồi thường này tỏ ra thất vọng. Bởi lẽ, số tiền họ sẽ nhận được chẳng là bao so với tổng số thiệt hại tiền tỷ. "300.000 đồng mỗi hộ dân nhận được không đủ đi chợ mua thức ăn trong 3 ngày", một người nông dân bức xúc nói.Còn một cán bộ nông nghiệp cho hay, ông rất bức xúc với phương án hỗ trợ, bồi thường của Công ty giống cây trồng Nha Hố. Bởi lẽ, những năm trước cùng thời điểm thì giống PC10 vẫn cho năng suất rất tốt.Theo cán bộ này, vì nông dân thiếu thông tin và không biết qui trình thủ tục nên không kêu cứu kịp thời và không lưu mẫu để lại chứng cứ nên không có cơ sở để yêu cầu công ty cung cấp giống phải bồi thường. Nếu nông dân biết lưu mẫu, để nguyên đám lúa không đạt chất lượng yêu cầu các cơ quan kiểm tra và lấy mẫu đi phân tích tìm nguyên nhân thì mới có cơ sở để khởi kiện hoặc đầy đủ lý lẽ trong phương án thương lượng đền bù.