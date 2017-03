Luật ATTP: DN rối với chứng chỉ, chứng nhận

Chính phủ đã ra Nghị định 38/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 11-6 tới. Do thiếu văn bản hướng dẫn nghị định nên các doanh nghiệp (DN) đang lo sốt vó: Không biết chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) do ngành y tế cấp có được ngành NN&PTNT và ngành công thương chấp nhận? Giấy chứng nhận VSATTP có bị ngành nông nghiệp bác bỏ?

Hai ngành quản một DN

Ông H., chủ DN chế biến chả lụa, bánh bao ở quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết: Theo Nghị định 38, ngành NN&PTNT quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất, thu gom, giết mổ, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ thịt. Ngành công thương sẽ quản lý quy trình chế biến, kinh doanh các loại bánh. “Như vậy, DN tôi sẽ chịu sự quản lý của hai ngành: NN&PTNT quản chả lụa, ngành công thương quản bánh bao” - ông H. nói.

Toàn bộ công nhân của DN này đã được ngành y tế tập huấn kiến thức VSATTP và cấp chứng chỉ. Chẳng rõ ngày 1-6 tới, chứng chỉ VSATTP có được ngành NN&PTNT và ngành công thương chấp nhận hay phải tập huấn lại? “Nếu tập huấn lại thì DN phải chia hai nhóm. Nhóm chế biến chả lụa sẽ do ngành NN&PTNT tập huấn, còn nhóm sản xuất bánh bao lại do ngành công thương tập huấn. Khổ nỗi công nhân làm trong DN không cố định một chỗ, có thể bổ sung hoặc thay thế nhau. Chẳng may khi kiểm tra, ngành NN&PTNT phát hiện công nhân do ngành công thương cấp chứng chỉ VSATTP đang đứng tại khâu sản xuất chả lụa thì DN sẽ bị phạt và ngược lại. Cần nghiên cứu rõ hơn cho DN dễ thở” - ông H. kiến nghị.

Từ ngày 11-6, DN sản xuất bò viên, cá viên sẽ do ngành NN&PTNT quản lý, cấp giấy chứng nhận VSATTP. Ảnh: TRẦN NGỌC

Lo sốt vó với chứng nhận VSATTP

Dù đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép sản xuất và kinh doanh nước giải khát có ga nhưng công ty của bà M. (Phú Nhuận, TP.HCM) vẫn chưa hoạt động vì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP.

Bà M. cho biết: Theo Nghị định 38, DN bà sẽ do ngành công thương quản lý nên bà ráng chờ thêm tháng nữa để đến Sở Công Thương TP.HCM nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận. “Để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, công nhân phải có chứng chỉ tập huấn VSATTP nhưng không biết đến lúc đó ngành công thương có tổ chức tập huấn cho công nhân hay phải chờ tiếp” - bà M. than.

Còn một chủ DN chế biến cá viên, bò viên ở quận 8 (TP.HCM) đang lo lắng cho “số phận” giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP của DN do Sở Y tế TP.HCM cấp vào tháng 10-2011.

Theo ông, giấy chứng nhận của DN ông còn hơn hai năm mới hết hạn nhưng sắp tới, DN của ông sẽ do ngành NN&PTNT quản lý, cấp giấy chứng nhận. “Tôi lo sắp tới phải đổi giấy chứng nhận. Muốn có giấy này, DN phải “trần ai khoai củ”, lo đủ loại giấy tờ, sửa tới chỉnh lui… nên tôi đề nghị giấy chứng nhận VSATTP do Sở Y tế TP.HCM cấp nếu còn thời hạn thì vẫn có giá trị. Những DN rơi vào hoàn cảnh như tôi rất nhiều” - ông K. đề xuất.

Phải chờ thông tư hướng dẫn

Với những vướng mắc trên, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, cho rằng phải đợi thông tư hướng dẫn.

“Đến ngày 11-6 (ngày Nghị định 38 có hiệu lực), chứng chỉ tập huấn kiến thức VSATTP do ngành y tế đã cấp trước đây có được ngành NN&PTNT và công thương thừa nhận hay không phải chờ ý kiến và thông tư hướng dẫn của mỗi ngành, kể cả thông tư liên tịch” - ông Hòa nói.

Tương tự, đối với giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP do ngành y tế cấp cũng phải chờ thông tư hướng dẫn. “Tuy nhiên để tạo thuận lợi cho các DN, tôi đề xuất nếu giấy chứng nhận VSATTP do ngành y tế cấp còn thời hạn thì cho phép các DN sử dụng. Khi đã hết hạn thì ngành nào quản lý sẽ do ngành đó thẩm định và cấp lại” - ông Hòa đề xuất.

Hiện Chi cục ATVSTP TP.HCM vẫn tiếp tục tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP cho những người tham gia chế biến, sản xuất thực phẩm. Những DN muốn được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP thì tiếp tục nộp hồ sơ ở chi cục để được thẩm định, cấp giấy cho đến khi chính thức có sự thay đổi. Ông Hòa cho biết.

Vô tình… phạm luật! Ngày 1-6-2011, Thông tư 14/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) có hiệu lực. Theo khoản 2 Điều 3 của thông tư, người lấy mẫu phải được đào tạo và có chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm; Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện… Gần một năm thông tư có hiệu lực nhưng khi có việc, phải lập đoàn thanh tra, kiểm tra VSATTP thì hầu như chẳng có người nào trong đoàn có chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm vì các cơ quan chức năng có muốn cũng không biết nơi nào tổ chức đào tạo, cấp loại chứng chỉ này! Chúng tôi điện thoại đến Cục ATVSTP hỏi về vấn đề này thì nghe trả lời: “Cục chưa mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ, anh thử liên lạc với Viện Kiểm nghiệm VSATTP quốc gia xem sao?”. Điện thoại đến viện thì nơi này hướng dẫn… liên hệ hết phòng này đến ban nọ. Cuối cùng, một nhân viên ở phòng Đào tạo của viện trả lời: “Đang chờ Cục ATVSTP thông qua tài liệu tập huấn, các địa phương có nhu cầu đào tạo và cấp loại chứng chỉ trên phải… chờ!”. Chuyện đã rõ, lẽ ra trước khi ban hành Thông tư 14/2011, Bộ Y tế phải xây dựng chương trình tập huấn kiến thức kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm và chỉ định rõ đơn vị có trách nhiệm đào tạo, cấp chứng chỉ để các địa phương thực hiện. Cũng may là các doanh nghiệp chưa “bắt bí” chứ họ mà làm căng, người thi hành công vụ… “cứng họng” vì chẳng đào đâu ra cái chứng chỉ theo quy định của thông tư trên. Điều này vô hình trung làm các thành viên trong đoàn kiểm tra, thanh tra lấy mẫu thực phẩm… phạm luật! TRẦN NGỌC

