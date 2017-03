Luật ngoại thương: Đừng thêm ‘tròng’ quản lý

Do vậy, vô hình trung đã khoác thêm nhiều “tròng” quản lý mới đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại thương, hạn chế quyền tự do kinh doanh của họ. Đồng thời khiến hệ thống pháp luật cồng kềnh do thêm quy định, các bộ quản rồi Bộ Công Thương lại quản thêm.

Ông Lộc dẫn chứng quy định về hàng tạm nhập tái xuất, quá cảnh, cửa khẩu xuất nhập khẩu lâu nay vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật hải quan, giờ lại quy định vào luật này, vừa cồng kềnh vừa phát sinh thêm giấy phép mới; như giấy phép tạm nhập tái xuất, giấy phép quá cảnh do Bộ Công Thương cấp. “Có những vấn đề quản lý đúng là liên quan đến ngoại thương, đúng là chưa được quy định ở đâu nhưng lâu nay vẫn hoạt động trên thực tiễn, vẫn diễn ra bình thường không gặp vướng mắc, khó khăn gì, vậy sao bây giờ lại bổ sung quy định phải quản lý” - đại biểu Lộc nêu ý kiến.