Luật thuế đất mới không ảnh hưởng tới thị trường

Băn khoăn về sự tác động của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tới thị trường, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn là một trong những nội dung được quan tâm nhất trong buổi họp “Phổ biến về các luật thuế mới có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012” vừa được tổ chức chiều 15/11, tại Hà Nội.



Trả lời thắc mắc này, ông Nguyễn Đình Thi cho rằng, mục tiêu của luật sử dụng đất phi nông nghiệp mới không phải số thu mà là việc kiểm kê, kiểm soát, quản lý sử dụng đất có hiệu quả.



Theo ông Thi, dự kiến số thu nếu áp theo mức thuế mới chỉ là 3.000 tỷ đồng, con số này không khác nhiều so với mức thu của pháp lệnh thuế nhà, đất.



“Với việc áp dụng trên diện rộng, sức tác động của luật mới tới từng người dân sẽ không lớn,” ông Thị nhận định.



So với Pháp lệnh Thuế Nhà, đất năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 1994), Luật Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực vào năm tới có khá nhiều thay đổi.



Đặc biệt, về đối tượng chịu thuế, Pháp lệnh Thuế Nhà, đất chỉ quy định: Thuế nhà, đất là thuế thu đối với nhà và đối với đất ở, đất xây dựng công trình. Tuy nhiên, luật mới sẽ quy định cụ thể hơn về đối tượng này.



Cụ thể, đối tượng chịu thuế mới là đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.



Nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất đai, luật mới cũng quy định mức thuế suất như sau: Diện tích trong hạn mức có thuế suất 0,03%; vượt không quá ba lần hạn mức 0,07%; vượt trên ba lần hạn mức 0,15%.



Đáng lưu ý, luật sử dụng đất phi nông nghiệp có quy định thu thuế 0,2% đối với đất lấn chiếm.



Ngoài ra, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng quy định giá của 1m2 đất chịu thuế là giá đất theo mục đích sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.





Theo Xuân Dũng (Vietnam+)