Lượng gạo xuất khẩu trong tháng 5 tăng cao kỷ lục

Cũng theo Vụ Xuất Nhập khẩu, như mọi năm, tháng Năm thường là tháng xuất khẩu gạo cao đỉnh điểm và năm 2012 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng Năm này cao hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.



Bên cạnh đó, do xuất khẩu gạo tăng mạnh trong hai tháng qua đã giúp Việt Nam tiếp tục kỳ vọng có thể đạt mục tiêu 6,5 triệu tấn trong năm 2012.



Mặc dù vậy, giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2012 liên tục giảm và thấp hơn giá xuất khẩu thời điểm này năm ngoái.



Các chuyên gia Vụ Xuất Nhập khẩu cho biết trong nỗ lực xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam chất lượng cao, Nhà nước đã kêu gọi nông dân nên hạn chế sản xuất loại gạo chất lượng thấp như IR50404, giới hạn chỉ ở mức 20% tổng sản lượng lúa. Chính phủ cũng đặt mục tiêu, tỷ trọng các loại gạo chất lượng cao chiếm 60-70% tổng sản lượng và 10-20% gạo thơm chất lượng cao.



Ngoài ra, Nhà nước cũng cung cấp bảo hiểm mùa vụ 100% cho nông dân sản xuất gạo chất lượng cao.



Thị trường xuất khẩu gạo năm nay có nhiều thay đổi, trong đó thị trường Trung Quốc tăng gấp 4,4 lần về lượng và gần 4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước, trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.



Hiện các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới thay thế cho các thị trường truyền thống. Do vậy, châu Phi là nhóm thị trường có tăng trưởng vượt bậc như Côte d'Ivoire, Ghana và Senegal, giúp tiêu thụ gạo phẩm cấp trung bình của Việt Nam.





Theo Uyên Hương (TTXVN)