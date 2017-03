"Lựu đạn" Trung Quốc bán đầy ở Sài Gòn

Trước đó, khoảng 14g ngày 16-1, 37 học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) phải nhập viện với các triệu chứng khó thở, tức ngực, co rút chân tay, đau đầu và nổi mẩn ngứa khắp người... sau khi chơi loại đồ chơi có in chữ Trung Quốc gây nổ như pháo. Đến 9g ngày 17-1, 20 học sinh cuối cùng trong vụ nổ đồ chơi hình lựu đạn xảy ra tại Trường tiểu học Chu Văn An đã xuất viện - bác sĩ Tống Trường Ký, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), cho biết.