Mất 600 triệu đồng, lãnh đạo và thủ quỹ tố lẫn nhau

"Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật để thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ. Cơ quan điều tra cũng đã nhiều lần tiếp xúc đối thoại, giải thích rõ với Giám đốc công ty về kết quả điều tra và đang trao đổi thống nhất với Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi để xử lý theo luật định" - Thượng tá Nguyễn Hùng Vinh (ảnh)- Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT- Công an Quảng Ngãi nói. Ông Trịnh Duy Hiền (ảnh)- Đại diện lãnh đạo Công ty chế biến lâm sản Việt Tiến, nói: "Đến thời điểm này, tôi vẫn khẳng định là chị Nở tự dựng hiện trường vụ cướp để lấy tiền của công ty. Hoàn cảnh chị Nở lúc bấy giờ rất khó khăn, do vướng nợ nần. Do đó, tôi mong Cơ quan CSĐT khẩn trương làm sáng tỏ vụ việc để công ty lấy lại tiền nhằm giảm bớt phần nào khó khăn của công ty hiện nay.