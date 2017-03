Mất cơ hội vì chưa được nhập vàng

Vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới 50.000đ/lượng



Ngày 14.7, giá vàng SJC mở cửa lúc 8 giờ 30 phút sáng, mua vào và bán ra ở các tiệm tại TP.HCM trong khoảng 28,24 - 28,31 triệu đồng/lượng, đến buổi chiều giá giảm nhẹ còn 28,22 - 28,28 triệu đồng/lượng. So với mức giá thấp nhất của ngày 13.7 thì vàng đã tăng khoảng 80.000 đồng/lượng.



Tỉ giá USD vẫn ổn định so ngày hôm trước. Trên thị trường tự do, tỉ giá này mua vào - bán ra là 19.170- 19.190 đồng/USD. Tại một vài điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Lê Lợi và Đồng Khởi (Q.1), giá bán ra là 19.200 đồng/USD. Tỉ giá tại Vietcombank là 19.090 - 19.100 đồng/USD (mua vào - bán ra).



Đến 16 giờ chiều 14.7, giá vàng thế giời chỉ còn cao hơn giá vàng trong nước 50.000đ/lượng (quy đổi gồm cả thuế và phí nếu nhập vàng).



Một chủ kinh doanh vàng khá lớn ở khu vực chợ Thiếc cho biết: “Thị trường đang quay lại nhịp độ trầm lắng của tháng trước. Cả vàng và đô la Mỹ đều giao dịch chậm.”



Trước thời điểm có tin ngân hàng Nhà nước cho phép nhập vàng (ngày 9.7), giá vàng trong nước có lúc cao hơn vàng thế giới 700.000đ/lượng.