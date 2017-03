Mất mùa trái cây tết

Hà Nội: không lo thiếu đào, quất Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, những ngày này không khí trên các vườn đào, quất ở Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La, Tứ Liên, Quảng An (quận Tây Hồ) nhộn nhịp hẳn, thị trường đào, quất ở Hà Nội cũng bắt đầu sôi động. Tại bãi đào Nhật Tân tấp nập với hàng trăm chủ vườn, người làm công đang chạy đua với thời tiết mải miết vun gốc, tưới nước giữ ẩm, uốn, neo cành cho đào chuẩn bị thu hoạch phục vụ tết... Anh Tuấn, một chủ vườn đào ở phường Nhật Tân, cho biết vườn đào hơn 200 gốc này đã được tuốt lá hơn hai tuần, trên cây bắt đầu túa nụ, giờ chỉ chờ cận tết thu hoạch. Hai tuần nay thị trường mua bán đào, quất đã bắt đầu rậm rịch. Dọc đường bêtông giữa bãi đào Nhật Tân la liệt hàng chục ôtô, xe máy của khách đi săn đào đẹp. Cây đào thế “phúc - lộc - thọ” này tại bãi đào của anh Nguyễn Quốc Dũng đã có người trả tới gần 30 triệu đồng. Ảnh: Lâm Hoài



Anh Nguyễn Quốc Dũng - chủ buôn sở hữu 200 gốc đào tại đây - cho biết hai tuần nay lượng khách đến xem, mua đào ở khu này bắt đầu đông dần, tấp nập nhất là thời điểm đầu tháng 12 âm lịch. Riêng bãi của anh Dũng đã có hơn 20 gốc đào đẹp được khách đặt mua với giá từ 2-17 triệu đồng/gốc. Theo các chủ vườn, mặc dù diện tích trồng tăng hơn năm ngoái, tuy nhiên giá đào, quất năm nay đều tăng 10-20% do tình trạng đội giá nguyên liệu đầu vào, phân bón, nhân công, tiền thuê vận chuyển... Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Phúc Quang cho biết năm nay toàn quận có 150ha trồng đào (tập trung ở các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Xuân La) và khoảng 25ha quất (ở các phường Tứ Liên, Quảng An), năng suất dự kiến đạt 160-180 triệu đồng/ha, tổng doanh thu tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Ông Quang khẳng định với chất lượng diện tích đào, quất hiện tại của Hà Nội có thể đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu chơi cây cảnh thị trường tết năm nay.