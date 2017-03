Mất oan tiền thật mua nước mắm đạm ảo

TS TRẦN THỊ DUNG, chuyên gia thủy sản: Thông tin về thạch tín là không đúng Tôi cho rằng những thông tin về asen trong kết quả khảo sát trên là không đúng vì tiêu chuẩn Việt Nam không có. Còn theo quy chuẩn về kim loại nặng thì tại sao không khảo sát tất cả kim loại nặng khác như chì, cadimi, thủy ngân… mà lại chỉ chọn asen? Hơn nữa, Bộ Y tế chỉ quy định asen vô cơ nhưng ở đây lại khảo sát asen tổng, rồi kết luận asen vô cơ không có. Chưa kể kết quả khảo sát còn kết luận các mẫu nước mắm có độ đạm càng cao thì có hàm lượng asen tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng. Kết quả khảo sát như vậy là không công bằng đối với ngành sản xuất nước mắm, nhất là nước mắm truyền thống vốn có độ đạm cao. Dĩ nhiên nước mắm có độ đạm càng cao thì asen tổng càng lớn. Nhưng quan trọng hơn là không thể lấy hàm lượng asen cho phép có trong sản phẩm nước chấm để áp dụng đối với nước mắm. Bởi vì sản phẩm nước chấm có độ đạm thấp, có sản phẩm 10 độ đạm nhưng có sản phẩm chỉ có 4 độ đạm. Việc áp tiêu chuẩn để so sánh như vậy sẽ giết chết ngành nước mắm truyền thống. TS ĐÀO TRỌNG HIẾU, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối, Bộ NN&PTNT: Kết quả khảo sát còn bất cập Việc minh bạch thông tin về nước mắm để giúp người tiêu dùng không mất tiền oan cho những giá trị ảo là cần thiết. Nhưng kết quả khảo sát còn nhiều bất cập. Bởi nước mắm có độ đạm cao thì asen tổng chắc chắn sẽ cao, tuy nhiên không phát hiện asen vô cơ nghĩa là sản phẩm đó an toàn. Hơn nữa ở đây chưa có sự phân loại về nước mắm và nước chấm, hay nói cách khác khái niệm nước mắm và nước chấm cũng chưa rõ ràng. Chỉ tiêu quan trọng để xác định độ an toàn của nước mắm chính là hàm lượng chì thì cuộc khảo sát lại không tiến hành thực hiện. TRÀ PHƯƠNG thực hiện Chi 11.000 tỉ đồng mua nước mắm Người dân Việt Nam mỗi năm tiêu thụ hơn 200 triệu lít nước mắm với tổng doanh thu khoảng 7.200-7.500 tỉ đồng, theo Tổng cục Thống kê. Còn theo số liệu của Euromonitor, quy mô thị trường nước mắm năm 2015 lên đến 11.300 tỉ đồng. Trong đó nước mắm công nghiệp chiếm 76% và nước mắm truyền thống chỉ khoảng 24% thị phần.