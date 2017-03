Máy ATM phải có gương để khách quan sát phía sau

Dự thảo lần này cũng quy định máy ATM phải có khả năng cung cấp ít nhất 4 loại mệnh giá đồng tiền Việt Nam và có hình thức nhắc khách hàng không để quên thẻ hoặc tiền.



Các ngân hàng khi lắp đặt hệ thống máy rút tiền tự động cũng phải chú ý đến hệ thống dự phòng, phần mềm quản lý để bảo đảm vận hành thông suốt, ổn định và an toàn hoạt động ATM.



Nếu ATM gặp sự cố ngừng hoạt động, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, ngân hàng có tối đa 72 giờ (3 ngày) để khắc phục. Mọi trường hợp ATM ngừng hoạt động quá 72 giờ (3 ngày), ngân hàng sở hữu máy phải báo cáo cụ thể về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.



Nhà băng cũng có trách nhiệm thông báo tại ATM, cập nhật tình trạng ngưng hoạt động trên trang điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trang bị ATM. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định thời gian phục vụ của hệ thống ATM phải đảm bảo 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần.



Dự thảo cũng nêu rõ, kể từ thời điểm ATM hết tiền, chậm nhất trong 4 giờ làm việc, ngân hàng phải tiếp quỹ. Ngoài giờ làm việc, việc tiếp quỹ tiến hành không quá 15 giờ.



Khuyến khích thanh toán và chi tiêu qua thẻ, song việc bảo trì cũng như đảm bảo an toàn hoạt động ATM trong suốt một thời gian của một số ngân hàng vẫn có nhiều lỗ hổng. Vào dịp cuối năm, việc giao dịch rút tiền trên ATM gặp khó khăn, tắc nghẽn xảy ra phổ biến. Thậm chí, gần đây tại Hà Nội còn tái xuất hiện việc tội phạm công nghệ cao gắp chip ăn cắp dữ liệu khách hàng khiến cho không ít người sử dụng dịch vụ lo lắng. Dự thảo lần này, nếu được thông qua và thực hiện nghiêm túc, sẽ có thể khiến cho người sử dụng dịch vụ ATM an tâm hơn.





