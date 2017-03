Máy bay Air Mekong ngáng đường hạ cánh Vietnam Airlines

Bà Huỳnh Thị Tường Vân, Trưởng Trung tâm kiểm soát khai thác Đà Nẵng (thuộc Văn phòng Vietnam Airlines khu vực miền Trung) cho biết, 12h30 trưa 6/1, một máy bay của hãng hàng không Air Mekong phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng do gặp sự cố.



Do hạ cánh khẩn, máy bay Air Mekong nằm ngay giữa đường băng nên phi cơ của các hãng khác không thể hạ, cất cánh được. Trong đó, Vietnam Airlines có một chuyến bay mang số hiệu VN 1316 từ TP HCM ra với hơn 180 hành khách, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 13h10, nhưng do vướng chiếc máy bay của Air Mekong, phải bay tiếp ra sân bay Phú Bài (Huế) hạ cánh tạm thời để tiếp dầu.



“Đến 13h43, đường băng của sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được giải toả xong. Máy bay của các hãng khác đã tiếp tục cất, hạ cánh bình thường. Riêng chiếc máy bay VN 1316 do phải bay từ Huế vào Đà Nẵng rồi mới đón khách đi TP.HCM nên đến 15h30 mới có thể cất cánh được thay vì 13h30 như lịch trình”, bà Vân cho biết.



Hiện nguyên nhân buộc hạ cánh khẩn của Air Mekong đang được cơ quan chức năng làm rõ.





Theo Minh Nhật (VNE)