Me Thái đắt ngang nho Mỹ

Hơn 2 tuần nay, trên các tuyến đường ở TP HCM như Nguyễn Tất Thành (quận 7), Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Điện Biên Phủ (Bình Thạnh)…, me dốt bột nhập từ Thái Lan, Campuchia được bày bán rất nhiều.

Chỉ một đoạn ngắn trên đường Nguyễn Văn Cừ nhưng có tới cả chục xe đẩy xếp thành hàng bán rầm rộ. Thậm chí me còn được đóng bọc gọn gàng 0,5-1kg. Hầu hết các xe đẩy ở đây đều bán với giá 100.000 đồng một kg.

Chị Hạnh, chủ xe đẩy trên đường này cho biết, me dốt bột được chị lấy từ chợ đầu mối, xuất xứ Thái Lan. “Loại này được khá nhiều khách ưa chuộng, một ngày tôi bán ít nhất là 50kg. Nhiều hôm bán cả tạ vì có khách hàng mua sỉ làm mứt”, chị Hạnh nói.

Cũng khá đắt hàng, anh Hoàng, người bán sản phẩm này trên đường Điện Biên Phủ cho biết, năm nay số lượng me Thái về Việt Nam nhiều hơn mọi năm nên việc bán hàng mới trở nên ồ ạt. Nếu năm ngoái, giá sản phẩm này chỉ dao động 70.000-80.000 đồng một kg thì nay lên tới 100.000 đồng. Tại các cửa hàng, giá còn cao hơn, từ 140.000 đến 170.000 đồng một kg, đắt hơn rất nhiều so với me trong nước, thậm chí còn bằng với nho Mỹ (150.000 -170.000 đồng một kg).

“Me Việt Nam khách không chuộng vì trái không đẹp, lại quá chua chứ không dôn dốt ngọt như của Thái Lan và Campuchia. Đa phần me trong nước thường để chín và bán chung với đồ nấu canh chua”, anh Hoàng cho hay.

Bán cả hai loại sản phẩm có nguồn gốc Thái Lan và Campuchia, chủ cửa hàng trái cây ở quận 3 cho hay, thực chất các loại me này cũng là giống Thái, chỉ khác nơi trồng. Loại này Việt Nam cũng trồng được nhưng số lượng không nhiều, chất lượng không bằng 2 quốc gia trên nên ít được thị trường biết đến.

Me Thái, Campuchia có giá dao động 100.000-170.000 đồng một kg.

“Rất khó để phân biệt đâu là sản phẩm Thái đâu là Campuchia, chỉ có người nhập hàng mới biết vì mẫu mã, chất lượng không có sự chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, me Thái có nhiều bột và ngọt hơn so với Campuchia. Đặc biệt, me Campuchia số lượng không nhiều nên chủ yếu nhập qua biên giới”, chủ cửa hàng này nói và cho biết giá me Thái và Campuchia chỉ chênh nhau 5.000-10.000 đồng, dao động quanh mức 140.000-150.000 đồng.

Lý giải cho việc chênh lệch giá với các xe đẩy, chủ cửa hàng cho hay, sản phẩm của chị được chọn lọc kỹ lượng và đa phần là me loại một. Còn trên các xe đẩy, đặc biệt là những mặt hàng đã đóng gói sẵn là loại 2,3. Nếu không kiểm tra kỹ dễ mua nhầm sản phẩm bị hư nhiều. Vì vậy, để tránh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng nên mua ở những cửa hàng uy tín và kiểm tra sản phẩm trước khi mua.

Ngoài bán tại đường phố, chợ, cửa hàng, me Thái còn được rao bán rầm rộ trên mạng, giá 130.000-140.000 đồng một kg. Có những shop online còn bán cả me Thái sấy khô.

Trao đổi với PV, lãnh đạo chợ đầu mối Bình Điền cho biết, hơn một tháng nay sản lượng me nhập về chợ có nguồn gốc Thái Lan tăng cao. Mỗi đêm, chợ tiếp nhận 5 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ 2014. "Năm nay chất lượng me tốt hơn so với mọi năm nên các thương lái tăng nhập hàng", lãnh đạo chợ cho biết.

Còn tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đại diện chợ này cho biết, số lượng me nhập về chợ đa phần là hàng Thái, hàng Campuchia số lượng không đáng kể. Tiểu thương rất thích bán mặt hàng này nên hàng thường được phân phối khá sớm và không ứ đọng nhiều.

Bên cạnh me, hiện nay trên thị trường Việt Nam xuất hiện khá nhiều nông sản, trái cây đến từ Thái Lan và Campuchia như: xoài keo, bòn bon Thái, cóc Thái, gạo Campuchia…