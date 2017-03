Méo mặt vì đối tác Trung Quốc lấy tiền rồi ...lặn

“Phá kèo” khi thị trường biến động Trọng tài tại Việt Nam từng giải quyết vụ tranh chấp giữa công ty Việt Nam mua phân u rê từ công ty Đài Loan. Sau khi ký hợp đồng, giá phân u rê trên thị trường tăng đột biến. Lấy lý do bên mua không hoàn thành thủ tục thanh toán, bên bán Đài Loan đòi hủy hợp đồng, không giao hàng nữa. Trong vụ tranh chấp này, DN Việt Nam may mắn có thỏa thuận bên bán phải bồi thường nhiều khoản mục nếu không giao hàng. Vì vậy, khi công ty Việt Nam tìm đối tác khác để mua phân u rê với giá cao thì công ty Đài Loan phải bù tiền cho khoản chênh lệch giá này với mức 250.000 USD. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng thỏa thuận được cách thức bồi thường khi hủy kèo. Nhiều DN Việt khi đưa vụ việc ra giải quyết mới biết mình quá sơ suất nên đã rơi vào “bẫy” của đối tác. Chẳng hạn, đối tác một mặt đặt cọc rất ít để khi giá xuống thì… bỏ chạy, mặt khác gài điều khoản phạt rất cao nếu bên bán không giao được hàng khi giá tăng. Các dấu hiệu nhận dạng lừa đảo quốc tế • Khi hàng đến, đối tác ngoại nại đủ lý do, thường vin vào lý do hàng không đảm bảo chất lượng, khách không mua, ép người xuất khẩu hạ giá và thường kéo dài việc thanh toán để chiếm dụng vốn. • Đối tác thiết lập email điện tử miễn phí để giao dịch. Khi nhận được tiền hoặc hàng thì xóa email và chấm dứt giao dịch. DN Việt Nam lúc này rất khó liên hệ và có can thiệp cũng khó tìm bằng chứng. • Đối tác không chịu mua bán, thanh toán trực tiếp mà sử dụng nhiều trung gian. Lấy cớ là người bán hoặc người mua không muốn mua bán trực tiếp cho công ty Việt Nam mà phải qua họ mới được. TS PHẠM VĂN CHẮT, trọng tài viên VIAC Lâu lâu lại bị quỵt tiền Khi làm ăn với các DN Trung Quốc, công ty Việt luôn bị lép vế. Đơn cử dù yêu cầu mở L/C (tín dụng thư) nhưng DN nước này không chịu, họ chỉ muốn thanh toán theo kiểu giao hàng trước, trả tiền sau. Vì vậy, lâu lâu DN lại dính phải một khách hàng quỵt tiền. Do vậy, chúng tôi chỉ chọn đối tác uy tín lâu năm. Thậm chí biết cả nhà, gia đình họ… thì mới hợp tác làm ăn lâu dài. NGUYỄN VĂN ĐÔN, Giám đốc Công ty Gạo Việt Hưng