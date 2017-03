Méo mặt vì giá vàng nổi cơn ‘sóng dữ’

“Biến động thị trường chỉ là nhất thời” Trước diễn biến thị trường vàng trong những ngày gần đây, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối thuộc NHNN, nhận định thực tế cho thấy việc thực hiện các giải pháp quản lý thị trường vàng theo tinh thần Nghị định 24/2012 trong thời gian qua đã ổn định được thị trường, giảm sức hấp dẫn của vàng miếng, không còn tình trạng đầu cơ, làm giá gây bất ổn nền kinh tế; tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế từng bước được ngăn chặn, việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán đã được kiểm soát. “Biến động thị trường như mấy ngày qua chỉ là nhất thời, chưa có xu hướng rõ ràng. NHNN đang theo dõi sát diễn biến của thị trường, sẵn sàng các phương án và có đủ nguồn lực để can thiệp thị trường vàng khi cần thiết” - ông Cảnh cho hay. Nhiều chuyên gia cũng liên tục cảnh báo các nhà đầu tư và người dân nên hết sức thận trọng trong mọi quyết định mua, bán vàng của mình, tránh những rủi ro không đáng có gây thiệt hại cho bản thân như giai đoạn trước đây. Liệu vàng có tiếp tục “sáng lấp lánh”? Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo trong thời gian tới, giá vàng thế giới có thể tiếp tục giữ đà tăng do các nhà đầu tư thế giới vẫn chọn vàng làm tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, những dấu hiệu bất ổn về kinh tế, chính trị sau sự kiện Brexit vẫn chưa được giải quyết. Trên thực tế hiện giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm qua. Tính từ đầu năm đến nay đã tăng khoảng 27%. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo thị trường vàng có mức độ biến động quá lớn vì phụ thuộc nhiều vào tâm lý của nhà đầu tư và điều này thì chẳng ai có thể đoán trước được.