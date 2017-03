Mơ hồ nguồn gốc trái cây ngoại

Trong khi đó táo, nho, lê nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều thì thị trường ít thấy những mặt hàng này. Vậy nguồn gốc của trái cây hiện có ở các chợ, siêu thị với tem nhãn là hàng ngoại, đòi hỏi cơ quan quản lý vào cuộc để người tiêu dùng (NTD) không bị móc túi oan uổng.

Tại các siêu thị như Big C, Co.opmart, Lotte Mart… có thể thấy táo New Zealand chiếm số lượng nhiều nhất. Ở chợ không thiếu các loại trái cây được giới thiệu là hàng từ New Zealand, Úc, Mỹ… Hầu như không có hàng Trung Quốc, chỉ có nho nhưng với số lượng rất ít.

Giá cả ở các nơi này chênh lệch nhau khiến NTD lo lắng, hoang mang.

Tại Big C Hoàng Văn Thụ, kiwi New Zealand xanh giá 79.500 đồng/kg trong khi tại các chợ mặt hàng này có giá 100.000-110.000 đồng/kg. Kiwi vàng New Zealand giá 103.900 đồng/kg ở Big C, 159.000 đồng/kg ở Maximark Cộng Hòa, ở chợ là 180.000 đồng/kg; táo envy New Zealand 109.000 đồng/kg tại Big C nhưng giá ở Lotte Mart (quận 7) là 130.000 đồng/kg…

Trên các loại trái cây ngoại nhập đều có tem ghi xuất xứ. Song những con tem này có chứng minh được sản phẩm là từ New Zealand, Mỹ, Úc… hay không vẫn là chuyện hên xui.

Anh Hùng, chủ sạp trái cây chợ PVH (Tân Bình), khẳng định nếu lột con tem từ quả cam Nam Phi dán sang quả cam xuất xứ Mỹ thì NTD khó mà nhận biết được. “Chỉ có người trong nghề tụi tui mới phân biệt được chứ người mua không dễ biết được” - anh Hùng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi liệu tem trên các loại trái cây người bán có thể tự dán vào không, ông Đỗ Nguyễn Thy Linh, Trưởng phòng marketing Công ty Rau quả Bình Thuận, một trong các nhà nhập khẩu trái cây lớn nhất ở TP.HCM, cho hay toàn bộ tem là do phía nhà cung cấp dán sẵn bằng máy. Nhưng nếu dán tem của nước này lên quả của nước khác thì khó lòng phân biệt. Loại tem dán trên trái cây không mua được nhưng những ai cố tình làm giả có thể đặt in y chang vậy. Tuy nhiên, nhiều năm làm trong ngành này nhưng ông Linh chưa thấy trường hợp như vậy.

