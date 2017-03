'Mời' kẻ trộm thăm tài khoản vì dùng chung mật khẩu

Mất 2,3 tỉ USD vì lừa đảo qua mạng Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học thuộc Ngân hàng Nhà nước, cho biết trong thời gian gần đây đã có nhiều vụ việc mất an toàn trong thanh toán xảy ra đối với các ngân hàng trên khắp thế giới. Một số vụ điển hình như: Ngân hàng Trung ương Bangladesh bị mất 81 triệu USD qua SWIFT; một ngân hàng Nam Phi mất 13 triệu USD qua ATM; một ngân hàng tại Đài Loan bị đánh cắp 2,2 triệu USD qua ATM; một ngân hàng Thái Lan mất khoảng 350.000 USD do máy ATM bị cài mã độc. Các vụ lừa đảo trực tuyến trên mạng cũng xảy ra rất thường xuyên. Theo thống kê của một tổ chức an ninh, trong hai năm trở lại đây đã có hơn 17.000 người bị lừa đảo qua mạng với số thiệt hại ước tính 2,3 tỉ USD. “Tội phạm mạng tấn công vào các tổ chức ngân hàng ngày càng đa dạng và phức tạp. Điều đó cho thấy những rủi ro trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ là hiện hữu và việc nâng cao nhận thức về an toàn thông tin không chỉ trong ngành ngân hàng mà cần triển khai rộng rãi cho toàn xã hội là rất cấp thiết trong tình hình hiện nay” - ông Hùng nhấn mạnh. Thay đổi mật khẩu Gần đây đã có một vụ việc về an ninh mạng của một vài trang web con liên quan đến Vietnamworks. Vietnamworks xin xác nhận một lần nữa rằng cơ sở dữ liệu của 4 triệu người dùng đều an toàn. Để giúp bạn an tâm hơn về tài khoản của mình, chúng tôi khuyến khích các bạn thay đổi mật khẩu tài khoản Vietnamworks. Thông báo trên website Vietnamworks.com