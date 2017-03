Một công ty có dấu hiệu trốn thuế hơn nửa tỉ đồng

(PL)- “Cục Thuế tỉnh Long An vừa chuyển hồ sơ vụ có dấu hiệu trốn thuế của Công ty Cổ phần Du lịch Bông Sen sang Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An thụ lý theo thẩm quyền” - ngày 18-10, ông Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An, thông tin.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Long An nhận được đơn thư tố cáo liên quan đến Công ty Cổ phần Du lịch Bông Sen nên tiến hành thanh tra đột xuất công ty này. Sau khi kiểm tra các chứng từ kế toán từ năm 2011 đến 2013, Cục Thuế phát hiện đơn vị này có dấu hiệu trốn thuế trên 500 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ đơn tố cáo đơn vị này về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng loạt cơ quan nhà nước tại tỉnh Long An và một số địa phương khác, trong đó có nhiều cơ quan cấp trung ương. HOÀNG NAM