Một công ty Trung Quốc bị tạm giữ tiền ở ngân hàng

Ngày 6-12, ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cùng lãnh đạo các sở, ngành đi kiểm tra việc khắc phục, cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ sắt Phong Hanh thuộc xã An Định, huyện Tuy An. Mỏ sắt do Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang - Phú Yên (100% vốn Trung Quốc) khai thác.

Sau khi bị buộc đóng cửa mỏ sắt vì giấy phép hết hạn ngày 30-11-2011, đến nay Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang - Phú Yên (công ty) chỉ mới san gạt hơn 5% trên diện tích 18 ha phải bốc xúc, san ủi. Hiện công ty gần như không tổ chức thi công cải tạo môi trường theo yêu cầu của UBND tỉnh Phú Yên. Đáng lo ngại là bờ bao của hai hồ chứa đầy bùn thải rộng gần 10 ha nằm ở lưng chừng vách núi treo trên đầu các khu dân cư đang bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ bị vỡ nếu mưa lớn xảy ra. Ông Trúc đã yêu cầu đào bốn hố để khảo sát tại hai hồ chứa bùn, cho thấy khi có mưa lớn, nước từ trên núi tập trung đổ xuống hai hồ này, nguy cơ trữ nước rất cao và có thể vỡ hồ, lượng bùn khổng lồ sẽ đổ ập xuống nhà dân xã An Định nhưng công ty vẫn chưa có giải pháp để ứng phó với các nguy cơ này.

Ông Trúc yêu cầu công ty khẩn cấp lắp đặt các cống thoát nước tại các hồ chứa bùn, gia cố các bờ bao, khẩn trương thực hiện việc hoàn thổ trước tháng 6-2013. “Nếu công ty không nghiêm túc thực hiện cam kết, UBND tỉnh Phú Yên sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định” - ông Trúc nói.

Cùng ngày, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Phú Yên tạm giữ số tiền trong tài khoản của công ty tại chi nhánh ngân hàng này, chỉ giải ngân khi có ý kiến của UBND tỉnh, để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ mà công ty đã cam kết. Theo Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Phú Yên, tháng 11-2012, Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang - Phú Yên ký hợp đồng bán cho Công ty CP Giấy Vinatech 26.000 tấn quặng sắt với giá trị 13,5 tỉ đồng. Còn theo Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, trước đây Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang - Phú Yên ký quỹ phục hồi môi trường chỉ 2,2 tỉ đồng, trong khi giá trị khối lượng hoàn thổ hiện nay hơn 18 tỉ đồng. Ngoài ra, hiện công ty này vẫn còn nợ phí môi trường và tiền phạt hơn 3,8 tỉ đồng.

