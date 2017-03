Một doanh nghiệp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Đại tá Trương Ngọc Danh, Trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết vợ chồng Phụng – Thi vay nợ của gần 20 người, mỗi trường hợp vay nợ hàng tỉ đồng, có trường hợp lên đến hơn 20 tỉ đồng. Vụ việc đã được Công an TP Cà mau chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.