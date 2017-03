Một doanh nghiệp tố bị tấn công bằng trứng thối

Theo trình bày của bà Trần Lệ Thu, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc (TP Tân An, Long An), trưa 13-8, mẹ con bà B., chủ khách sạn ở gần công ty bà Thu, đến công ty gây gổ, đánh nhân viên công ty. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của công ty bà Thu ghi lại.

“Trước đó, chiều 31-7, bà B. cũng dùng trứng thối ném vào công ty tôi. Thời gian gần đây giữa tôi và bà B. không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, năm 2005, hai bên có tranh chấp con hẻm chung và đã được UBND tỉnh giải quyết, buộc phía bà B. trả lại hiện trạng…” - bà Thu cho biết.