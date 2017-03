Một triệu người Việt "từ bỏ Internet"

Cũng theo Tổng cục Thống kê, sau 6 tháng đầu năm 2012, số thuê bao điện thoại phát triển mới tại Việt Nam ước đạt 5,49 triệu. Trong đó, 13.700 thuê bao cố định và 5,48 triệu thuê bao di động (tăng 17,8% so với giữa năm 2011). Tính đến cuối tháng 6, thuê bao cả nước ước đạt 135,9 triệu, bao gồm 15,2 triệu cố định và 120,7 triệu di động, lần lượt giảm 1,8% và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng doanh thu thuần bưu chính viễn thông 6 tháng qua ước đạt 74.900 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kì năm 2011.