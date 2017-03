Một triệu người Việt 'từ bỏ Internet'

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục thống kê, tại thời điểm cuối tháng 6, thuê bao Internet trên cả nước ước đạt 4,4 triệu, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số người dùng Internet là 32,4 triệu người, tăng hơn 10%.



Tuy nhiên, nếu so với thống kê tháng một do chính đơn vị này công bố, số thuê bao tăng 100.000 và lượng người dùng giảm một triệu.







Thống kê thuê bao và người dùng Internet trong 6 tháng đầu năm 2012 (đơn vị: triệu người, triệu thuê bao). Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo Xuân Ngọc (VNE)



Trước đó, báo cáo định kỳ của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy số người dùng Internet liên tục giảm. Cụ thể, tháng 3 giảm 500.000 người so với tháng 2, tháng 2 giảm 800.000 người so với tháng một. Tháng 5 và tháng 6, chỉ số này có nhích nhẹ song tổng người dùng Internet vẫn giảm một triệu so với đầu năm.Nguồn tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, báo cáo về số thuê bao di động, cố định, người dùng Internet hằng tháng được cung cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.Khái niệm "thuê bao" được hiểu là những khách hàng có hợp đồng, giao kết sử dụng dịch vụ với các doanh nghiệp cung cấp. Trong khi đó, "người dùng" được tính chung là cá nhân sử dụng Internet ở bất kỳ chỗ nào có mạng ADSL, 3G..., có thể không qua đăng ký. Việc tính toán số người dùng Internet thường dựa trên số thuê bao và số người sử dụng trên mỗi đầu thuê bao, theo báo cáo hằng tháng của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp viễn thông cho rằng, khó có chuyện Internet bị "thất sủng" hiện nay. Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Viettel Telecom cho biết số lượng khách hàng dùng Internet thông qua ADSL, 3G tại doanh nghiệp không giảm trong thời gian qua. Theo ông Dũng, việc định nghĩa thế nào là người dùng Internet, cách tính, phương pháp của mỗi đơn vị cũng có thể đưa ra những kết quả không trùng nhau."Trong thời buổi bùng phát công nghệ như hiện nay, ai dùng Internet rồi mà bỏ thì hơi khó, thường khách hàng chỉ chuyển từ dịch vụ này sang dịch vụ khác, phù hợp hơn với nhu cầu và điều kiện", ông Dũng nói.Tương tự, lãnh đạo của một nhà mạng chỉ cung cấp dịch vụ 3G cho biết, số lượng thuê bao liên tục tăng. Từ năm 2009 đến cuối năm 2011, doanh nghiệp này có hơn 4 triệu người dùng, ước tính thêm một triệu người nữa trong năm 2012. Hiện, tốc độ phát triển thuê bao 6 tháng đầu năm vẫn năm trong kế hoạch đặt ra.Vị này cho rằng, nếu căn cứ trên lượng thuê bao ADSL thì số người dùng Internet có thể giảm đôi chút vì khách hàng chuyển sang sử dụng 3G ngày càng đông. Thêm đó, xu hướng "xài" máy tính bảng, smartphone, kết nối Internet chủ yếu qua 3G cũng khiến lượng thuê bao dịch vụ 3G tăng."Tiện, giá rẻ, tốc độ tăng 3 lần so với ngày đầu, tính bảo mật cao nên khó có chuyện số lượng người dùng 3G sụt giảm", ông nói.Cũng theo Tổng cục Thống kê, sau 6 tháng đầu năm 2012, số thuê bao điện thoại phát triển mới tại Việt Nam ước đạt 5,49 triệu. Trong đó, 13.700 thuê bao cố định và 5,48 triệu thuê bao di động (tăng 17,8% so với giữa năm 2011). Tính đến cuối tháng 6, thuê bao cả nước ước đạt 135,9 triệu, bao gồm 15,2 triệu cố định và 120,7 triệu di động, lần lượt giảm 1,8% và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng doanh thu thuần bưu chính viễn thông 6 tháng qua ước đạt 74.900 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kì năm 2011.