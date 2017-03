Mưa bão kéo dài, giá rau xanh tăng phi mã

Khảo sát tại một số chợ như: Chợ Mai Động, chợ Lĩnh Nam, chợ Hoàng Mai, giá một số loại rau tăng mạnh theo mưa bão, đặc biệt là rau muống.







Giá rau tại các chợ tăng mạnh. Ảnh: Châu Anh



Theo Ngọc Vy (VTCNews)

Tại chợ Mai Động, rau muống có giá từ 14.000 ngàn đồng/mớ, tăng gấp đôi so với thời điểm trước mua bão (khoảng 6.000 – 7.000 đồng/mớ); mồng tơi giá 6 ngàn đồng/mớ, tăng 3 ngàn đồng; rau ngót 6 ngàn đồng/mớ, tăng 3 ngàn đồng so với thường ngày.Tăng giá mạnh nhất là các loại rau cải: cải ngọt từ 24.000-25.000 đồng/kg, cải canh 22.000- 23.000 đồng/kg. Cải canh hoặc cải chít bó mớ từ 6.000-8.000 đồng/mớ.Một số loại củ quả cũng tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg: bí bao tử: 50.000 - 55.000/kg; cà chua 15.000-20.000/kg tùy loại; cà rốt 17.000 - 22.000 đồng/kg; đậu đũa tăng lên 19.000 - 20.000/kg; Bí xanh tăng giá từ 8.000-10.000/kg lên 15.000 - 20.000/kg.Rau thơm như húng, mùi, kinh giới lên giá từ 4.000 - 5.000 đồng/mớ. Đặc biệt hành lá và xà lách tăng giá khá mạnh: hành lá từ 15.000/kg lên 30.000 đồng/kg; xà lách từ 20.000 đồng/kg lên 40.000 đồng.Tại chợ Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), tình trạng khan hiếm rau đã bắt đầu xuất hiện. Theo các thương lái một số loại rau được người dân ưa chuộng như: rau muống, mồng tơi, rau cải đến hơn 4h chiều 8/8 đã hết. Theo quan sát của chúng tôi, số sau còn lại tại chợ khá ít và không được tươi ngon.Chị Hòa, một tiểu thương cho biết, do thời tiết mưa bão kéo dài liên tục nên giá rau đã tăng liên tục trong hơn 1 tuần qua.Lý giải nguyên nhân tăng giá rau, chị Hòa cho biết, do nhiều vùng trồng rau tại Hà Nội bị ngập lụt sâu trong nước nhiều ngày qua đã khiến cho nhiều ruộng rau bị úng nước, các loại rau bị dập nát hoặc thối rữa, dẫn đến khan hiếm rau.Ngoài ra, do nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập lụt, nên nhiều tiểu thương cũng ngừng việc vận chuyển rau vào Hà Nội, nhất là các khu vực nội thành.“Tâm lý xưa nay là cứ bão là tăng giá, nên giá rau xanh cũng như nhiều thực phẩm khác tăng giá là chuyện bình thường”, chị Hòa lý giải.Cũng theo chị Hòa, trong 2 – 3 ngày tới, nếu mưa bão tiếp tục kéo dài, giá rau xanh sẽ tiếp tục tăng giá. Nếu mưa ngớt, giá rau có thể ngừng tăng nhưng vẫn giữ giá như hiện nay.Không chỉ ra xanh, giá thực phẩm tại các chợ cũng tăng nhẹ. Cụ thể, thịt lợn tăng nhẹ từ 5.000 – 10.000 đồng/kg. Trong đó, thịt ba chỉ giá 90.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; thịt mông loại 1 giá 100.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Ngoài ra, thịt bò và cá tươi cũng tăng nhẹ từ 15.000 -20.000 đồng/kg.Giá trứng tăng thêm 1.000-3.000 đồng/chục: trứng vịt 32.000 - 36.000 đồng/chục tùy loại to nhỏ, trứng gà công nghiệp 22.000 - 23.000 đồng/chục.Đối với các thịt cá, mức giá tăng khá nhẹ, từ 10.000 – 15.000 đồng/kg. Cụ thể, cá trắm loại 2 - 3kg giá 150.000 đồng/kg, cá rô phi loại to 70.000 - 80.000 đồng/kg.