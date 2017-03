Mua ôtô chạy thuế trước giờ G

Gom góp mấy năm mới được hơn 600 triệu đồng, anh Hoàng, nhân viên kinh doanh một công ty phần mềm định giữa năm sau đủ tiền sẽ mua một "con" xe Chevrolet Captiva LTZ 7 chỗ. Tuy nhiên, đùng một cái có tin thuế trước bạ sẽ tăng vọt từ 12 lên 20% vào đầu năm sau khiến anh chạy đôn chạy đáo vay mượn cho đủ để mua xe ngay cuối năm nay.



"Nếu mua ngay bây giờ, tôi sẽ chỉ phải đóng 94 triệu tiền thuế cộng thêm 2 triệu đồng tiền biển. Chờ đến năm sau thì thuế trước bạ 20% cộng thêm biển số, tổng cộng khoản phí trên sẽ đội lên tới 176 triệu đồng. Thà bây giờ đi vay cả lãi vẫn còn đỡ tốn tiền hơn", anh cho biết.







Một mẩu quảng cáo thúc giục khách hàng mua xe chạy thuế.

Theo Thanh Bình (VNE)



Anh Hoàng chỉ là một trong số nhiều người mua xe chạy thuế vào dịp cuối năm. Dạo quanh một vòng các showroom ôtô tại Hà Nội vài tuần gần đây, người ta dễ dàng nhận thấy người ra vào tấp nập hẳn so với trước. Ở một trong những trung tâm showroom nhộn nhịp nhất thủ đô tại đường Láng Hạ nối ra Lê Văn Lương, nhân viên cửa hàng liên tục đi lại như con thoi để giới thiệu xe. Nhiều nhà phân phối cũng tung biển hiệu kêu gọi khách hàng mua xe ngay trong tháng 12 để tránh thuế.Đại diện một showroom ôtô lớn trên đường Cầu Giấy cho biết lượng khách mua xe mới tăng vọt trong tháng 12. "Tính đến hôm qua (22/12), lượng xe bán được chỗ chúng tôi tăng 150% so với cùng kỳ tháng trước", anh Minh, kế toán của showroom này cho biết.Các nhà phân phối cho hay bán chạy nhất là xe nằm trong tầm giá 500 đến 700 triệu đồng, ví dụ Cerato, Lacetti, Fiesta hay Kia Morning. "Những loại xe này phù hợp với túi tiền số đông khách hàng, nhất là những người thu nhập ở mức khá nên mới phải mua xe chạy thuế. Chứ ai thừa tiền thì họ chả vội vàng làm gì", anh Minh nói tiếp.Tuy nhiên, hầu hết giới buôn xe cũng có chung nhận xét lực mua chạy thuế năm nay không mạnh như hồi cuối năm 2009, khi thuế trước bạ chuẩn bị tăng từ 6% lên 12%. "Hồi đó dân tình 'khát xe' đến nỗi cả thị trường không còn hàng để bán. Còn năm nay kinh tế khó khăn, lực mua tăng nhưng chỉ là cao hơn so với mấy tháng ảm đạm vừa rồi", anh Xuân, nhân viên kinh doanh một đại lý của Kia Monring cho hay.Ngoài ra, các nhà phân phối cũng không vội vui mừng trước đà mua cuối năm. Sang đầu năm sau khi thuế trước bạ tăng lên 20% và phí đăng ký biển xe từ 2 triệu lên 20 triệu đồng, nhu cầu mua xe có thể giảm mạnh."Giá xe tại Việt Nam đã thuộc hàng đắt nhất nhì thế giới, nay lại phải gánh thêm đủ loại phí khổng lồ. Bây giờ bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ 700 triệu đồng, cũng chỉ mua được cái xe có giá trị thực tế 300 triệu đồng", anh Giang, phó phòng một công ty truyền thông ở Thái Hà than thở. Suy đi tính lại bài toán chi phí, anh quyết định vẫn chung thủy với chiếc xe máy để đi làm hàng ngày.Để giảm chi phí, nhiều người đang tính đến chuyện mua xe cũ như chị Thanh Huyền, một bà mẹ trẻ đang có nhu cầu mua xe đưa con đi nhà trẻ. "Nếu mua xe chính chủ rồi không đổi tên đổi biển, chỉ cần hợp đồng ủy quyền công chứng là tiết kiệm được khối tiền lệ phí trước bạ và phí biển xe", chị tính toán.