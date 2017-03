Mua vàng trên 300 triệu có thể phải trình chứng minh thư

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cho biết trong buổi phổ biến kiến thức về Phòng chống rửa tiền ngày 28/8.



Ông Ngọc cho hay, trong thời gian tới, các giao dịch mua vàng từ 300 triệu đồng trở lên sẽ phải xuất trình chứng minh nhân dân. Về phía người bán, doanh nghiệp sẽ phải ghi lại cụ thể thông tin của người đi mua. Đại diện Cục phòng, chống rửa tiền cho biết, quy định này đang được Ngân hàng Nhà nước tiến hành soạn thảo đưa vào dự thảo, thuộc kế hoạch giám sát các giao dịch lớn và phòng chống rửa tiền.



Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được phép mua bán vàng miếng phải báo cáo giao dịch hàng ngày. Các đầu mối kinh doanh vàng phải tuyệt đối chấp hành quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ, nhất là với các giao dịch có giá trị lớn.



Trong những năm trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường các biện pháp nhằm phòng chống rửa tiền. Đầu tuần, cơ quan này cho biết trong năm 2012 đã phát hiện nhiều "giao dịch đáng ngờ" với tổng số tiền khoảng 51.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cũng đã gửi báo cáo chuyển cơ quan công an, thanh tra chuyên ngành về các giao dịch này.



Chia sẻ với báo chí về các giao dịch này, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết hiện chưa thể đánh giá mức độ rửa tiền của Việt Nam ở lĩnh vực nào nhiều hơn do khó thu thập chứng cứ để kết tội các giao dịch. Trên thực tế, hầu hết các báo cáo về giao dịch rửa tiền ở Việt Nam đều do các ngân hàng thương mại báo cáo lên. Ở các lĩnh vực khác ví dụ như bất động sản, cơ quan chức năng đã đào tạo về rửa tiền nhưng ông Ngọc cho biết, dù có đào tạo nhưng các nhân viên giao dịch bất động sản vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm để phát hiện.



Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền cho biết, vào cuối tháng 10, Bộ Công An sẽ ban hành khung pháp lý đầy đủ để phong tỏa các quỹ được sử dụng có nghi vấn liên quan tới rửa tiền.





Theo Thanh Thanh Lan (VNE)