Muốn được vay vốn, đừng giấu tình trạng xấu

Bảy lí do khiến ngân hàng khó cho DN vay - Có nợ quá hạn hoặc nợ xấu cao tại ngân hàng. - DN chưa có phương án kinh doanh hiệu quả. - Các chỉ số an toàn trong hoạt động DN bị suy giảm đáng kể. - NHNN chưa có hướng dẫn và quy định cụ thể về cho vay mới trả nợ cũ nên các ngân hàng không thể thực hiện. - Ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh tính minh bạch và lành mạnh của DN bởi DN chưa kiểm toán, báo cáo tài chính chưa rõ ràng. - Thực tế món vay dư nợ cũ được các ngân hàng thẩm định cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là bất động sản nhưng hiện tại giá trị này bị giảm nên hạn mức tín dụng bị giảm theo so với món vay trước. - Hàng tồn kho nhiều, tìm đầu ra cho sản phẩm khó khăn … (Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM ngày 5-6)