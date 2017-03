Muốn 'phát khùng' vì ngành thuế không chịu hoàn tiền

Bà Võ Thị Bé Sáu, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nghệ Thắng (gọi tắt là Công ty Nghệ Thắng, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Do sản phẩm làm ra được xuất khẩu toàn bộ nên công ty không có thuế GTGT đầu ra. tháng 12-2014, công ty nộp hồ sơ xin hoàn gần 750 triệu đồng thuế nhưng bị ngâm cho đến nay”.

Không cho hoàn thuế

Cuối tháng 1-2015, Công ty Nghệ Thắng đến làm việc với Chi cục Thuế Thuận An (Bình Dương). Chi cục thuế này kiểm tra chứng từ và nhận định “toàn bộ hóa đơn đầu vào, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu dùng để sản xuất của khách hàng đều xuất bán cho công ty…”.

Tuy nhiên, một chi nhánh của Công ty Nghệ Thắng mở tại tỉnh Long An bị thông báo là không tồn tại tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Vì vậy Chi cục Thuế Thuận An kết luận “sẽ xin ý kiến và thông báo sau”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Bé Sáu khẳng định công ty đã giải trình việc chi nhánh ở Long An không tồn tại là do sau khi đăng ký xong mới biết tại huyện Đức Hòa (Long An) không cho sản xuất, chế biến gỗ. Do đó chi nhánh công ty không thể hoạt động tại địa phương này.

“Công ty cũng đã cung cấp nhiều công văn của Tổng cục Thuế có nội dung hướng dẫn xử lý các trường hợp tương tự cho Chi cục Thuế Thuận An và Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Theo đó, nếu doanh nghiệp (DN) có vi phạm về đăng ký kinh doanh thì xử phạt hành chính (về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư) nhưng vẫn được giải quyết hoàn thuế. Thế nhưng cán bộ thuế không chấp nhận và họ tiếp tục xin ý kiến lòng vòng, ngâm hồ sơ hoàn thuế của chúng tôi” - bà Sáu bức xúc.





Lòng vòng xin ý kiến

Đến giữa tháng 6-2015, hai bên có một buổi làm việc. Song Chi cục Thuế Thuận An cũng không đưa ra kết luận gì mà cho biết đã gửi công văn xin ý kiến Cục Thuế tỉnh Bình Dương, khi nào có trả lời thì sẽ giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đến khi Cục Thuế tỉnh Bình Dương có trả lời thì lại không chỉ hướng giải quyết mà lại hướng dẫn rằng Chi cục Thuế Thuận An phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Thuận An và Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương.

Chưa hết, vào cuối tháng 6-2015, Chi cục Thuế Thuận An tiếp tục ra thông báo “tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế”, “chờ kết quả xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Bà Võ Thị Bé Sáu cho hay vì bức xúc với kiểu xin ý kiến lòng vòng khắp nơi, công ty gửi đơn khiếu nại lần hai. Đơn gửi ngày 13-7 nhưng mãi đến ngày 11-8, Chi cục Thuế Thuận An mới ra văn bản “thông báo” rằng cơ quan này đã gửi văn bản cho Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương và sở này có phúc đáp rồi nhưng Chi cục Thuế Thuận An phải tiếp tục xin ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương... Khi nào Cục Thuế tỉnh có ý kiến chỉ đạo thì sẽ giải quyết theo quy định.

Bà Sáu thở dài: “Mãi đến nay, sau gần một năm gửi hồ sơ hoàn thuế và chờ các cơ quan thuế xin ý kiến, chỉ đạo... chúng tôi vẫn chưa được giải quyết, dù quy định là 40 ngày phải hoàn thuế cho DN”.

“Nay mai sẽ trả lời thôi mà!”

Song song với việc khiếu nại cơ quan thuế địa phương, Công ty Nghệ Thắng còn có công văn thắc mắc gửi đến Bộ Tài chính. Và ngày 26-10, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có công văn hướng dẫn giải quyết trường hợp Công ty Nghệ Thắng. Cụ thể, Tổng cục Thuế hướng dẫn phải hoàn thuế nếu DN không kinh doanh ngành nghề cấm, còn việc vi phạm đăng ký kinh doanh (nếu có) thì xử phạt hành chính trong lĩnh vực đầu tư.

Tuy nhiên, đến chiều 10-11, Công ty Nghệ Thắng cho hay vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Chi cục Thuế Thuận An, Cục Thuế tỉnh Bình Dương về giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đặt vấn đề tại sao hồ sơ hoàn thuế của Công ty Nghệ Thắng gần một năm mà vẫn chưa giải quyết, một phó phòng kiểm tra nội bộ của Cục Thuế tỉnh Bình Dương nói “tại Tổng cục Thuế chậm trả lời”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi tiếp ngày 26-10 Tổng cục Thuế đã có công văn trả lời nhưng vì sao đến nay DN vẫn chưa được giải quyết, vị này trả lời: “DN nôn nóng dữ lắm, gọi điện thoại hối thúc hoài. Nay mai sẽ trả lời thôi mà!”.