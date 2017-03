Mượn tên “sao” để rao hàng... chợ

Ảnh: LEO



Theo Huệ Linh (ANTĐ)

Dạo một vòng qua các con phố chuyên về thời trang như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy… chúng ta có thể bắt gặp những bảng hiệu ở các cửa hàng mang tên một số diễn viên, người mẫu hay ca sỹ nổi tiếng như “Đồ lót NT”, “quần bò HNH”, “giầy TTH”… Thậm chí có cửa hàng còn trưng ảnh “sao” mặc món đồ giống như đồ đang bày bán để khách hàng tiện… tham khảo.Nhân viên một cửa hàng bán quần áo nữ trên phố Chùa Bộc - quận Đống Đa giới thiệu: “Chị thích mặc áo NT hay áo TTH, ở đây có đầy đủ các kiểu dáng mới nhất, chất liệu rất tốt đảm bảo khách hàng khi mặc vào đẹp như “sao” luôn”.Tuy vậy, khi chúng tôi hỏi tại sao những chiếc áo này lại có tên như vậy thì nhân viên này ậm ừ: “Áo may theo kiểu các ngôi sao đã mặc nên giới thiệu thế cho dễ nhớ. Vả lại, tâm lý người mua, ai chẳng thích được mặc đẹp và hợp mốt như người của công chúng”.Không chỉ nhân viên bán hàng mà ngay cả những khách hàng khi tìm mua một món đồ nào đó cũng muốn gắn với “sao”, kiểu như “chị muốn mua váy TH” hoặc “giầy TTH còn không”…Theo chị Vũ Thị Lan, chủ một cửa hàng giày dép trên phố Phạm Ngọc Thạch, các sản phẩm khi gắn với tên người nổi tiếng thường được bán khá chạy, đặc biệt là với những ngôi sao có gu thẩm mỹ tốt. Ngoài giày dép, quần áo, túi xách và những đồ phụ kiện như thắt lưng, khăn, vòng đeo tay mang mác “sao” cũng tiêu thụ khá mạnh. Tuy vậy, giá những món đồ này thường cao hơn so với các món đồ thông thường. Hai chiếc áo có cùng chất liệu, nhưng áo may theo kiểu “sao” đã mặc thường có giá cao hơn từ 100-200.000 đồng.Tên tuổi của người nổi tiếng còn được tận dụng triệt để tại các quầy bán vải, các nhà may, thậm chí còn được sử dụng để quảng cáo bao cao su, thuốc nâng ngực, dịch vụ môi giới gái mại dâm hay dụng cụ kích dục. Lợi dụng sự nổi tiếng của người mẫu đồ lót NT, một số trang web bán hàng online đã lấy tên, đăng hình của người mẫu này để bán… bao cao su. Điều này đã thu hút được sự chú ý của khá nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hiếu kỳ.Không chỉ có người mẫu, ca sỹ nổi tiếng bị lợi dụng tên tuổi mà ngay cả những diễn viên hài, người dẫn chương trình, vận động viên có thành tích cao... cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh lực sỹ LĐ trên một trang bán sản phẩm… tăng cường sinh lực cho phái mạnh, hay nghệ sỹ hài XB miệng cười toe toét, mặc áo sặc sỡ trên một shop online bán thuốc… khử mùi hôi chân, thuốc chữa hôi nách. Trong khi các chủ kinh doanh tha hồ hốt bạc thì những người nổi tiếng phải ra sức giải thích, thanh minh với bạn bè, họ hàng về sự “không liên quan” của mình.Cách đây không lâu, cư dân mạng được phen xôn xao khi tên tuổi và hình ảnh của một ông bầu nổi tiếng trong làng bóng đá hiện diện trên một diễn đàn quảng cáo sản phẩm… rau củ quả.Để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, người đăng tin đã đưa ra những thông tin khá hùng hồn: “BK thường gọi các món ăn dân dã, canh mướp nấu với bầu, rau muống luộc với cà pháo, thịt kho tàu, canh dưa chua nấu với cá rô phi... BK rất thích nấu ăn và khi có nhu cầu mua rau, củ quả, ông thường xuyên lựa chọn những sản phẩm tươi ngon từ cửa hàng này. Nếu bạn hâm mộ BK và có cùng sở thích với ông ấy, hãy đặt hàng của công ty Gạo + Rau + Củ. Hàng tươi luôn sẵn sàng phục vụ”?!Sau khi mẩu thông tin trên được đăng tải, chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng người vào xem đã lên tới hàng nghìn. Nhiều quan điểm trái chiều đã được đưa ra. Bên cạnh sự hưởng ứng của một số người về ý tưởng kinh doanh độc đáo, táo bạo của cá nhân này thì không ít người bày tỏ sự nghi ngờ, phản đối về những thông tin đã đăng. Do vi phạm nội quy của diễn đàn nên chỉ ít giờ sau, tác giả của mẩu tin đó đã bị quản trị diễn đàn khóa tài khoản.Về vấn đề trên, luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, việc sử dụng tên tuổi và hình ảnh của người khác để kinh doanh mà không được cho phép có thể bị xử phạt theo 2 Nghị định: Nghị định 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng nếu thông tin sai lệch, thiếu trung thực, không đầy đủ cho khách hàng, người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ cung ứng; Nghị định 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp quy định ngoài biện pháp phạt tiền còn tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh…Bên cạnh đó, những hành vi trục lợi từ việc xâm phạm đời tư, giả mạo tên tuổi, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người khác mặc dù không gây hậu quả nghiêm trọng. Dù vậy, phần lớn những người bị “mượn danh” dường như không quan tâm đến việc tìm ra thủ phạm. Đây chính là lý do khiến tình trạng trên chưa biết đến bao giờ mới được giải quyết.