Mứt tết: chọn xấu màu không lo xấu bụng

Thu giữ gần 60 tấn mứt, ô mai... nhập lậu Ngày 16.1, thông tin từ chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết vừa phối hợp kiểm tra cùng cục Cảnh sát môi trường (bộ Công an) phát hiện 50 tấn hàng bao gồm các loại ô mai, mứt, nho khô, táo khô, bánh, kẹo… có nhãn in tiếng Trung Quốc, không có tem nhãn phụ, không có tên đơn vị nhập khẩu tại một kho hàng ở xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Cùng ngày, các cơ quan chức năng thu giữ hơn 300kg bánh, kẹo, táo tàu, ô mai, mứt... tại chợ Đồng Xuân và một điểm tập kết hàng bên ngoài chợ. Toàn bộ số hàng hoá trên đều nhập lậu, không có xuất xứ hàng hoá, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm…Trước đó, tổ công tác liên ngành Hà Nội cũng đã phát hiện ba ôtô tải chứa gần 7 tấn hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng, gồm: bánh, kẹo, sữa đóng hộp, rượu ngoại, ô mai... đang trên đường chạy vào nội thành tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ mức độ vi phạm.