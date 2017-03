Mỹ: cục Dự trữ liên bang giữ được độc lập

Kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, với tỷ lệ phiếu 90 – 9 giúp cho FED không bị tước bỏ quyền kiểm soát đối với hơn 5.000 ngân hàng có tài sản dưới 50 tỉ USD, theo đề xuất trước đó.



Từ tháng 11 năm ngoái, Thượng viện lên kế hoạch tước bớt quyền lực của FED, trong bản dự thảo cải cách Wall Street. Đến tháng 3 vừa rồi, uỷ ban Ngân hàng của Thượng viện công bố dự thảo thứ hai, trong đó chỉ cho phép FED quản lý khoảng 100 ngân hàng lớn. Còn 5.000 ngân hàng nhỏ có vốn dưới 50 tỉ USD sẽ do công ty Bảo hiểm tiền gởi liên bang (FDIC) kiểm soát.



Các nhà lãnh đạo FED địa phương kịch liệt phản đối dự luật trên vì cho rằng làm như thế sẽ làm suy yếu đáng kể tính hiệu quả trong việc điều tiết tiền tệ của ngân hàng Trung ương vì họ không kiểm soát được hết thảy các ngân hàng. Lãnh đạo các FED địa phương vận động quyết liệt để giữ quyền kiểm soát của mình. Những người này cho rằng họ giám sát để có một cửa sổ tốt hơn nhìn vào những chức năng bên trong của nền kinh tế và vì trong quá khứ các ngân hàng nhỏ cũng có khả năng gây khủng hoảng như những năm 30 hay 80 ở thế kỷ trước.



Không chỉ FED mà nhiều lãnh đạo của ngành ngân hàng cũng không ủng hộ việc chuyển giao quyền giám sát các ngân hàng nhỏ cho FDIC. Chủ tịch hiệp hội Các ngân hàng Mỹ Edward L. Yingling: “Bảo lưu quyền giám sát của FED đối với các định chế nhỏ có nghĩa là bảo lưu khả năng truy nhập kịp thời thông tin dòng chảy tín dụng đến các doanh nghiệp nhỏ và trong các cộng đồng từ nhỏ đến lớn trên khắp đất nước. Các ngân hàng nhỏ là yếu tố sống còn sức khoẻ kinh tế của quốc gia và các chính sách ảnh hưởng đến các ngân hàng này phải là yếu tố chính trong quá trình ra quyết định của FED”. Ông cho rằng, chỉ khi FED kiểm soát thì họ mới có thể nhanh chóng cập nhật tình hình.



Ngược lại, những người ủng hộ dự luật thì đổ lỗi rằng, chính FED đã không đảm đương tốt khả năng kiểm soát, không kiềm chế được hiện tượng cho vay nợ dưới chuẩn, nên đã dẫn đến cơn khủng hoảng vừa qua.



Cuối cùng với kết quả bỏ phiếu này, FED vẫn giữ nguyên quyền kiểm soát tất cả các ngân hàng lớn nhỏ, từ những đại gia danh giá như Bank of America Corp và Goldman Sachs Group Inc đến ngân hàng có số vốn khiêm tốn nhất nước Mỹ là Central Virginia Bankshares Inc với tài sản chỉ 473 triệu USD.



Thượng nghị sĩ Cộng hoà Kay Bailey Hutchison nói: “FED phải được giữ nguyên quyền lực để các chi nhánh của FED trên toàn quốc có cơ sở đầu vào từ các ngân hàng lớn nhỏ trong hệ thống chứ không chỉ làm chính sách từ New York và Washington.



Quan trọng hơn đối với các quan chức FED, đây là một chiến thắng lớn vì FED và các quan chức ngân hàng lo ngại chính trị chen vào các chính sách tiền tệ. Cựu thống đốc FED Lyle Gramley, hiện là cố vấn kinh tế cấp cao của nhóm nghiên cứu Potomac ở Washington, nói: “Tỷ lệ phiếu này duy trì tính độc lập cho FED ở mức vững chắc”.



Thắng lợi trên của FED đánh dấu một mốc son quan trọng trong nhiệm kỳ của chủ tịch Ben S. Bernanke. Với thắng lợi này, ông Ben S. Bernanke có thể tự do hơn để quyết định khi nào cần làm và làm thế nào trong các chính sách tiền tệ của mình, đặc biệt là tỷ lệ lãi suất liên bang.



Kể từ đây, FED có một vai trò lớn hơn, chủ tịch FED Ben S. Bernanke và thống đốc FED sẽ thay đổi cách tiếp cận thị trường vốn. Các chuyên gia về chính sách tiền tệ và thị trường vốn sẽ ngồi cùng với các giám sát ngân hàng trong một hội đồng nội bộ của FED để cùng nhau phát hiện ra các rủi ro có thể xảy đến của thị trường tài chính.





