Năm 2015 giảm bội chi ngân sách còn 4,5%

Báo cáo trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều qua, Chính phủ cho biết mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2010 là 109.460 tỷ đồng, bằng 5,6% GDP và giảm 10.240 tỷ đồng so với dự toán. Con số này giảm 3.640 tỷ đồng (tương đương 0,2% GDP) so với yêu cầu của Quốc hội.

Tại kỳ họp Quốc hội diễn ra cuối năm 2009, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ngân sách Nhà nước năm 2010, với con số bội chi là 119.700 tỷ đồng, bằng 6,2% GDP. Tuy nhiên, kết thúc năm 2010, con số bội chi giảm còn 5,6%.

Theo Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội việc giảm bội chi xuống còn 5,6% GDP là sự cố gắng tích cực của Chính phủ. Tuy nhiên, do thu ngân sách Nhà nước vượt lớn, Ngân sách Trung ương vượt 48.584 tỷ đồng, nên nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hạ mức bội chi ngân sách xuống thấp hơn trong 2011 để đạt mục tiêu còn 4,5% GDP vào năm 2015.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ tính đến 31/12/2010, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 559.170 tỷ đồng, vượt 21,2% (tương đương 97.670 tỷ đồng) so dự toán, tăng thêm 31.070 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. Ngoại trừ số thu từ dầu thô vượt dự toán 4,3% (2.870 tỷ đồng), nhưng giảm so với số đã báo cáo Quốc hội 1.630 tỷ đồng; còn lại các khoản thu đều tăng so với số đã báo cáo Quốc hội.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, số thu vượt 21,2% dự toán, một mặt phản ánh kết quả tích cực của sản xuất phát triển, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng...

Tuy nhiên, thu vượt dự toán từ 5% đến 10% thì nằm ở mức chấp nhận được do dự báo có sai số, còn vượt dự toán quá lớn (21,2%) là vấn đề cần được xem xét, phân tích kỹ hơn. Điều này có thể cho thấy chất lượng công tác lập dự toán chưa cao, chưa sát thực tế. Đây cũng là tồn tại diễn ra trong nhiều năm nhưng chậm được khắc phục ở nhiều bộ, địa phương.

