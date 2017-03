Nam Định thu giữ nhiều sản phẩm hàng hóa làm giả

Đáng chú ý trong số đó có 227,2 kg mì chính và bao bì mỳ chính giả; 500 túi nylon in giả nhãn hiệu Honda, Yamaha, Suzuki; trên 31.000 nhãn hiệu và quần soóc mang nhãn hiệu Vạn Trường, giầy Adidas, máy tính Casio giả....



Riêng trong tháng 11 vừa qua, từ những thông tin ban đầu của Công ty Cổ phần Dược Công nghệ sinh học Biofocus (Quận Tây Hồ, Hà Nội), Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Vikosan (tại Thường Tín, Hà Nội), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra đột xuất gần 10 nhà phân phối sữa, đại lý kinh doanh chăn, ga, gối đệm trên địa bàn các huyện Nam Trực, Hải Hậu, Trực Ninh, Ý Yên và thành phố Nam Định.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 15 hộp "sữa non Smart Gold" loại 500mg (của Công ty Cổ phần Dược G&P), sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu của sản phẩm "Sữa non Smart" do Công ty Cổ phần Dược Công nghệ sinh học Biofocus sản xuất; 8 chiếc đệm mút loại 5-9 phân mang nhãn Vikosan nhưng không do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vikosan sản xuất.



Toàn bộ số hàng hóa trên sẽ được xử lý đúng quy định của pháp luật sau khi có kết quả trưng cầu giám định của cơ quan chức năng.





