Nâng mức hỗ trợ phí tiêu hủy thuốc lá lậu

Theo đó, nâng mức hỗ trợ kinh phí cho công tác bắt giữ và tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả từ 1.100 đồng/gói lên 3.500 đồng/gói.

Toàn bộ số tiền sẽ do quỹ hỗ trợ của Hiệp hội Thuốc lá chi và số tiền này do các doanh nghiệp (DN) thuốc lá Việt Nam đóng góp. Mức đóng góp vào quỹ của mỗi DN phải được công khai, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các DN… Quỹ này được gửi vào một tài khoản riêng tại ngân hàng do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đứng tên và quản lý.

Thông tư quy định mức kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng hưởng kinh phí theo quy định từ quỹ là 3.000 đồng/gói, không phân biệt theo giá trị thuốc lá (cao cấp hay thấp cấp).

Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho biết thông tư mới này góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá của các ngành, các lực lượng trên cả nước nhằm đẩy lùi thuốc lá lậu.

TÚ UYÊN