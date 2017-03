Nga bắt 300 lao động Việt ở xưởng may “đen” Mátxcơva

Theo Vũ Quý (DT/ Ria, Voice of Russia)

Thông tin được hãng thông tấn Ria Novosti của Nga trích dẫn từ Trung tâm báo chí Bộ Nội vụ Nga. Theo nguồn tin này, “vào đêm ngày thứ ba, tại một mặt bằng sản xuất gần làng Kartino, lực lượng cảnh sát cùng các nhân viên Cơ quan di trú Liên bang Nga đã phát hiện hoạt động may quần áo thể thao có in lậu các biểu tượng Olympic và thương hiệu nổi tiếng. Có hơn 300 công nhân Việt Nam đang làm việc.”Theo nguồn tin, các công nhân đều không có đăng ký cư trú.Hơn 15.000 thành phẩm, thuốc nhuộm và mẫu vải bị thu giữ.Tờ Ria Novosti cũng cho biết, theo điều tra, hoạt động sản xuất phi pháp do hai công dân Việt Nam tổ chức. Hiện cơ quan chức năng Nga đang xác minh danh tính, tìm kiếm và bắt giữ những người này.