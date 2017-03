Ngân hàng chính thức ngừng huy động vàng

● Đổ xô bán vàng

Như tại Eximbank chỉ còn huy động VND, USD và ngoại tệ khác. Trên bảng niêm yết lãi suất của NH SCB cũng không còn mục lãi suất vàng. Còn tại NH Việt Á, hạn chót phát hành chứng chỉ huy động vàng mới đã kết thúc từ ngày 24-11.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, tổng giám đốc HDBank, cho biết NH làm đúng theo chỉ đạo của NH Nhà nước. Hiện NH chỉ còn giữ hộ vàng có thu phí. NH cũng khuyến khích khách hàng đáo hạn gửi vàng bán vàng lại cho NH để chuyển sang gửi VND bằng cách mua vàng cao hơn so với giá thị trường. Tuy nhiên, số khách hàng đồng ý chuyển sang gửi VND không nhiều.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc NH Nhà nước TP.HCM, nói sáng 26-11 đã ký văn bản yêu cầu các NH trên địa bàn TP.HCM báo cáo tiến độ phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng theo hạn mức đã được cấp tính đến ngày 24-11. Các NH phải báo cáo các biện pháp để tất toán số dư huy động và sử dụng vốn bằng vàng cho NH Nhà nước TP.HCM chậm nhất ngày 30-11.

* Ông Nguyễn Công Tường, phó phòng kinh doanh sỉ Công ty SJC, khẳng định ngày 26-11 nhiều người đã bán vàng SJC do giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới. So với thời điểm cuối tuần trước, mỗi lượng vàng đã tăng 210.000 đồng, lên mức 47,35 triệu đồng/lượng. Ông Tường cho biết bán vàng phần lớn là khách hàng nhỏ lẻ, trước đây đã mua ở mức giá thấp nay bán ra để chốt lời. Do vậy lượng người bán rất đông nhưng số lượng vàng mua vào không nhiều như những đợt sốt giá trước, chỉ khoảng 1.000 lượng.

Cuối ngày 26-11, giá vàng thế giới ở mức 1.748 USD/ounce, tương đương 44 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 3,35 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã thu hẹp rất nhiều so với tuần trước khi giá vàng trong nước luôn cao hơn giá vàng thế giới xấp xỉ 4 triệu đồng/lượng.

Theo A.H. (Tuổi Trẻ)