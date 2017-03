Ngân hàng Hợp tác xã được tăng tín dụng lên 15%

Thông tin này được công bố tại công văn số 6777/Ngân hàng Nhà nước-CSTT về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 17/9. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng này đã được tăng thêm 3% so với mức cũ là 12%.



Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.





Theo Đỗ Huyền (TTXVN)