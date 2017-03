Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng xin giảm 50% thuế

Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 57 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn hiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân dự kiến diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội. Trước thềm hội nghị, Ngân hàng Nhà nước cho biết dự kiến sẽ xin Quốc hội giảm 50% thuế cho Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân. Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, đây là loại hình hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà chủ yếu là tương trợ giúp đỡ thành viên và tạo điều kiện cho việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã.



Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành hỗ trợ cấp, giao, cho thuê đất để Ngân hàng Hợp tác xã và Quỹ tín dụng dụng nhân có thể xây trụ sở và hoạt động đảm bảo an toàn.



Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về năng lực tài chính của Quỹ tín dụng Nhân dân, đến nay vốn điều lệ của Quỹ tín dụng Trung ương đã có 2.034 tỷ đồng, Chính phủ cũng phê duyệt cấp bổ sung 948 tỷ đồng cho đủ mức vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn hoạt động đến 31/12/2012 là gần 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với năm 2001. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của Quỹ đạt 190,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 11.133 tỷ đồng - tăng hơn 15 lần so với năm 2001. Nợ xấu chiếm 3,77% dư nợ.



Trong khi đó, bình quân mỗi quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có số vốn điều lệ hơn 1,5 tỷ đồng - tăng 10 lần so với năm 2000. bình quân mỗi tổ chức tín dụng nhân dân có hơn 31 tỷ đồng dư nợ cho vay. Nợ xấu chỉ chiếm 0,72% tổng dư nợ và thuộc nhóm thấp nhất trong toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng.





Theo Ngân Hà (VNE)