Ngân hàng lớn lãi khủng

Và trong bối cảnh các ngân hàng cạnh tranh khốc liệt trong công tác huy động vốn, nguồn vốn huy động từ nền kinh tế của các ngân hàng vẫn có sự tăng trưởng tốt.







Ngân hàng lãi lớn trong năm 2011 (ảnh minh họa).

Theo công bố từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), tính đến cuối năm 2011 tổng tài sản mà ngân hàng này đạt được là 460.421 tỷ đồng, tăng 25,4% so với đầu năm; nợ xấu ở mức 0,74% tổng dư nợ; đặc biệt là lợi nhuận trước thuế đạt tới 8.105 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2010 và đạt 158,9 % kế hoạch; ROE đạt 25,4%, ROA đạt 1,96%; cổ tức năm 2011 chi trả 20%.Có thể thấy rằng, các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng này đều có mức tăng rất cao, với điểm nhấn là chỉ tiêu dư nợ cho vay (tăng 20%) so với định hướng chung. Đây là mức cao hơn hẳn chỉ tiêu định hướng chung của hệ thống mà Ngân hàng Nhà nước đã xác định là từ 15% - 17%.Cũng trong năm 2011, VietinBank có mức tăng trưởng dư nợ cho vay và đầu tư là 24,8% so với năm 2010. Mức tăng 24,8% đó gắn với lượng vốn cho vay và đầu tư của VietinBank năm 2011 là 430.360 tỷ đồng, trong khi tổng nguồn vốn huy động đạt được thấp hơn với 422.955 tỷ đồng. Ngày 28/12/2011, ngân hàng này cũng đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 20.229,7 tỷ đồng, tăng 33% so với 2010.Với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tính đến hết 31/12/2011, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 369.200 tỷ đồng, tăng 20,3% và vốn chủ sở hữu đạt gần 29.200 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với năm 2010; lợi nhuận hợp nhất đạt 5.700 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2010 và vượt kế hoạch đề ra; ROE đạt gần 17,5% và ROA đạt gần 1,3%. Nguồn vốn huy động từ nền kinh tế của ngân hàng cũng có sự tăng trưởng tốt với mức trên 17% so với năm 2010, đạt gần 242.300 tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ dân cư của Vietcombank tăng mạnh ở mức trên 23% so với năm trước, đạt gần 122.000 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt gần 210.000 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng được kiểm soát ở mức 18,5% và chất lượng tín dụng được duy trì, tỷ lệ nợ xấu được kiềm chế ở mức 2,1%.Năm 2012 được nhận định là năm nền kinh tế phải tạo bước ngoặt để xoay chuyển ổn định tình hình, củng cố nội lực, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn 2011 - 2020. Đây cũng là năm Việt Nam tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế trong đó một trong ba trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng đã đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường trên cơ sở đảm bảo an toàn, bền vững. Với Vietinbank, đó là: Tổng tài sản tăng 20%, nguồn vốn huy động tăng 20%, dư nợ cho vay tăng 20%, nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 20%, nộp ngân sách 2.600 tỷ đồng…Cũng trong năm 2012, Vietcombank đặt mục tiêu kiểm soát mức tăng từ 15 - 17% đối với dư nợ cho vay khách hàng và phấn đấu đạt mức tăng từ 18 - 20% chỉ tiêu huy động vốn từ nền kinh tế, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 6.500 tỷ đồng, ROE đạt mức 15% và ROA đạt 1,22%, nợ xấu kiểm soát dưới mức 2,8%...