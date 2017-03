Ngân hàng Mỹ rót hơn 31.000 tỉ đồng cho Việt Nam

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về gói tín dụng 1,5 tỉ USD mà Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ muốn dành cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới?



- Trước đó, vào tháng 6-2011, Chủ tịch của US Eximbank sang thăm Việt Nam và có ký kết bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển (VDB), trong đó thỏa thuận sẽ mở ra khoản tín dụng tài trợ 500 triệu USD cho phía Việt Nam. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm đó, US Eximbank đã quyết định nâng mức tín dụng này lên 1,5 tỉ USD.



Khoản tiền này được nhà băng tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở, các dự án tái tạo năng lượng, và các dự án về y tế... Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dừng lại ở các dự án do nhà nước đầu tư mà còn mong muốn làm việc và hợp tác trực tiếp với các tập đoàn lẫn công ty tư nhân ở Việt Nam.

- Vậy thì theo ông làm sao để thu hút doanh nghiệp tư nhân vay vốn?



- Đúng là US Eximbank quan tâm những mảng liên quan đến cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, môi trường và y tế... nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất khuyến khích các mảng khác mà các công ty vừa và nhỏ của Việt Nam có thể tham gia được. Theo đó, những đối tượng này có thể làm việc với các ngân hàng trong nước là đối tác của Eximbank để đứng ra bảo lãnh.



Ông James S. Lewis, Giám đốc phát triển kinh doanh US Eximbank. Ảnh: Lệ Chi

US Eximbank là một ngân hàng cho vay nên cần phải đảm bảo rằng khi cho vay thì phải thu hồi được vốn về. Và chúng tôi khó có thể tự đánh giá về năng lực hoặc hiệu suất của các doanh nghiệp của Việt Nam. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải hợp tác với các ngân hàng Việt Nam để có thể giúp chúng tôi rõ hơn về thông tin của các doanh nghiệp này.

Tại các buổi hội thảo mới đây, chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa này nên có quan hệ tốt với ngân hàng Việt Nam để thuận tiện trong việc tiếp cận nguồn vốn 1,5 tỉ USD này.



- Lý do nào khiến US Eximbank quan tâm mở rộng tín dụng đến khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam?



- Có hai lý do, thứ nhất là tại Mỹ, Quốc hội quy định có ít nhất 20% hoạt động kinh doanh của ngân hàng phải hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, chúng tôi có khoảng 85% các khoản vay là dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ để hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu.

Vì lý do đó, chúng tôi cũng muốn các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam hiểu rằng, US Eximbank cũng muốn hỗ trợ cho họ các khoản vay để đảm bảo nguồn tài chính khi mua hàng từ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Mỹ.



Ngoài ra, việc cung ứng vốn này cũng nhằm tạo ra niềm tin cho các doanh nghiệp Mỹ khi bán hàng hóa cho các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Đây là một phần mà Chính phủ Mỹ hỗ trợ cho xuất khẩu nên các khoản vay có mức lãi suất khá ưu đãi.



- Ông có thể cho biết trong những năm qua, việc hỗ trợ tín dụng từ phía US Eximbank dành cho thị trường Việt Nam diễn ra như thế nào?

- Trong năm 2011, US Eximbank đã có những giao dịch mới trị giá 36 triệu USD. Đây là số tiền tương đối thấp và chúng tôi sẽ tăng cường các giao dịch để tăng số vốn giải ngân lên.



Theo đó, trong năm 2012 này, giao dịch giữa hai bên hy vọng sẽ đạt 230 triệu USD. Và thời gian tới, chúng tôi mong muốn nguồn vốn vay dành cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được giải ngân hết hạn mức 1,5 tỉ USD.



- Vậy thưa ông, cách thức và tiến độ giải ngân gói tín dụng 1,5 tỉ USD này được triển khai ra sao?



- US Eximbank sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng trong nước để thực hiện giải ngân số vốn này. Hiện nay, chúng tôi đã chính thức làm việc với 6-7 ngân hàng của Việt Nam (đa số là ngân hàng khối cổ phần, có đóng góp vốn của Nhà nước) để bảo đảm cho các khoản vay ngắn hạn. Tuy nhiên, vì theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên, chúng tôi phải giữ bí mật về thông tin cụ thể của các ngân hàng này, trừ khi các nhà băng đó tự chia sẻ thông tin ra ngoài.

Theo đó, US Eximbank sẽ làm việc với các ngân hàng thương mại của Việt Nam và gặp gỡ các công ty Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu máy móc, trang thiết bị từ Mỹ.



Về tiến độ giải ngân 1,5 tỉ USD tùy thuộc vào việc triển khai các dự án hợp tác với Việt Nam và nhu cầu của các doanh nghiệp cần mua trang thiết bị như thế nào.



Thực ra thì nguồn vốn dự kiến 1,5 tỉ USD này chúng tôi đã có sẵn, vấn đề là US Eximbank còn chờ những giao dịch cụ thể từ các nhà nhập khẩu Việt Nam để tiếp cận số vốn trên.