Ngân hàng Nhà nước ngưng bán đôla can thiệp thị trường

Một lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước cho biết đã ngưng bán đôla cho ngân hàng thương mại vì thấy tỷ giá đã hạ nhiệt và chỉ can thiệp khi tỷ giá có dấu hiệu căng thẳng. Theo ông này, thời gian tới, tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định, vì nguồn cung ngoại tệ có thể tăng lên do cán cân thanh toán năm nay dự báo sẽ thặng dư khoảng 5 tỷ USD. Trong khi đó người dân cũng đang có xu hướng bán ngoại tệ để chuyển thành tiền đồng khi lãi suất gửi tiết kiệm ngoại tệ còn khoảng 1,25% một năm, trong khi lãi suất tiền đồng vẫn dao động từ 5-7% một năm. Kiều hối của năm nay dự báo bằng năm ngoái, vào khoảng trên 8 tỷ USD.



Theo Phó tổng giám đốc DongABank Nguyễn Thị Kim Xuyến, hiện tại cung cầu ngoại tệ của ngân hàng vẫn bình thường, không có hiện tượng doanh nghiệp bán cao hơn giá niêm yết, trong khi cầu mua để nhập khẩu hàng hóa không lớn. Đó là lý do khiến ngân hàng dễ dàng hơn trong việc niêm yết giá thấp so với tuần trước.



Cùng ý kiến này, ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank cho biết tình hình tỷ giá đã ổn định hơn nhiều. Việc Ngân hàng Nhà nước công bố bán ngoại tệ cho các ngân hàng cũng giúp cho tỷ giá hạ nhiệt. Hiện tại Sacombank đã cân đối được nguồn ngoại tệ nên không có biến động nào bất thường.



Theo phó tổng giám đốc một ngân hàng tại TP HCM, trên thị trường liên ngân hàng, giá bán một đôla Mỹ cũng chỉ còn khoảng 21.188 đồng, thấp hơn nhiều so với mức 21.246 đồng vào đầu tuần trước.





Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn