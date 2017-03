Ngân hàng Nhà nước vẫn mua ròng ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn mua ròng ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng và cung - cầu ngoại tệ trên thị trường nhìn chung vẫn ổn định.



Cụ thể, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước sáng nay (8/10), trong quý 3/2010, cơ quan này tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng. Lượng mua - bán cụ thể không được công bố, nhưng nguồn tin trên cho biết lượng ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua được vẫn lớn hơn lượng ngoại tệ bán ra hỗ trợ cho các ngân hàng.



Đây không phải là lần đầu tiên nhà điều hành chính sách tỷ giá đưa ra thông điệp này. Trước đó, sau “cú hích” giới hạn lãi suất tiền gửi USD của các tổ chức tại các tổ chức tín dụng tối đa 1% từ 11/2/2010 cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ít nhất hai lần đưa ra thông điệp tương tự ở các thời điểm khác nhau.



Ngoài thông tin trên, cơ quan này cũng cho biết, trong quý 3 vừa qua, cung cầu ngoại tệ trên thị trường nhìn chung ổn định. Sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên mức 18.932 VND/USD (tăng 2,09% áp dụng từ ngày 18/8), tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động quanh mức 19.480 - 19.500 VND/USD, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do xoay quanh mức tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại.



Sau điều chỉnh trên, từ ngày 18/8 đến nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cố định ở mức 18.932 VND/USD cho đến nay. Như thông tin trên, một điểm được chú ý là trong khoảng một tháng sau đó, tỷ giá trên thị trường tự do và của các ngân hàng thương mại không có chênh lệch lớn.



Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng 10 này, giá USD trên thị trường tự do đã tăng rất nhanh. Mức cập nhật vào đầu giờ sáng nay (8/10) đã chạm mốc 19.900 VND. Một số tổ chức đầu tư trong các báo cáo phân tích gần đây cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh là do hoạt động gom ngoại tệ dùng cho nhập khẩu vàng khi giá kim loại này tăng cao, trong đó có cả hoạt động nhập lậu(?).



Trong khi đó, với sự cố định của tỷ giá bình quân liên ngân hàng, giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại cũng cố định ở mức trần, theo biên độ +/-3%, với 19.500 VND. Biến động những ngày gần đây được phản ánh ở sự điều chỉnh ở giá mua vào.



Sau ngày 18/8, hầu hết các ngân hàng thương mại chỉ áp giá mua vào từ 19.470 - 19.480 VND. Tuy nhiên, hiện nhiều thành viên đã nâng mức mua vào lên 19.490 VND. Cá biệt, từ đầu tuần này, một số trường hợp đã nâng giá mua lên 19.495 VND, thậm chí san bằng giá bán là 19.500 VND.



Ngược lại, hiện một số nhà băng có nguồn ngoại tệ tốt, trong đó có sự thuận lợi từ nguồn kiều hối quy đổi, vẫn áp giá mua vào chỉ từ 19.450 - 19.470 VND.





Theo Minh Đức ( VnEconomy)