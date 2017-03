Ngân hàng Nhà nước VN: Ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố tội “kinh doanh trái phép”

Thông cáo của NHNN VN nêu rõ việc ông Kiên bị bắt căn cứ đơn khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội, do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT.



Ngày 20.8.2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu. Hiện nay, ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý điều hành Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).



Theo cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố về tội "Kinh doanh trái phép" theo Điều 159, Bộ luật Hình sự.



Bước đầu điều tra sai phạm chỉ liên quan đến ba công ty trên do ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT. Việc khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phép là hoạt động bình thường của Cơ quan Cảnh sát điều tra.



Do đó, người gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) hoàn toàn yên tâm. NHNN VN đang theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ. Trường hợp cần thiết, NHNN VN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để ổn định và bảo đảm an toàn hệ thống.

Điều 159. Tội kinh doanh trái phép 1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm: a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm; b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; b) Mạo nhận một tổ chức không có thật; c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; d) Thu lợi bất chính lớn. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. (Trích Bộ luật Hình sự năm 1999) PLO