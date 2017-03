Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,2%

Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong năm 2013 dự báo đạt 5,2%, bởi nhu cầu trong nước yếu và thị trường xuất khẩu giảm. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ được cải thiện hơn, với mức 5,5%, dự kiến lạm phát được điều chỉnh giảm còn 6,5%.



Báo cáo nhận định, dịch vụ vận tải và bất động sản có cải thiện hơn so với năm 2012, nhưng ngành bán lẻ và bán sỉ lại giảm. Nông nghiệp tăng trưởng ở mức 2,1% do tác động của giá gạo thấp và thời tiết xấu ở các vùng trồng cà phê. Tiêu dùng cá nhân yếu do tình trạng các doanh nghiệp đóng cửa và cắt giảm lao động trong hai năm trở lại đây.



Trong năm 2014, tăng trưởng được dự báo tăng nhẹ so với năm 2013. Quá trình xử lý nợ xấu sẽ cải thiện lòng tin của doanh nghiệp. Khi đó, các biện pháp kích thích, chính sách, bao gồm việc hạ thấp lãi suất trong năm nay sẽ tạo đà cho tăng trưởng. Một số biện pháp kích thích tài khóa cũng có khả năng sẽ được áp dụng...



Trong bản cập nhật Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á năm 2013 cho rằng, tăng trưởng năm 2013 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ thấp hơn so với các dự báo trước đây. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2013 của khu vực xuống còn 6%. Năm 2014, dự báo tốc độ tăng trưởng ở khu vực đạt 6,2%





Theo Hải Châu (CAND)