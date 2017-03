Ngân hàng tăng cường biện pháp bảo vệ chủ thẻ ATM

Ông Đào Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho hay, nếu phát hiện khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank bị đánh cắp dữ liệu và mất tiền trong tài khoản do tội phạm công nghệ cao gây ra, đơn vị này sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền cho khách.



Đồng quan điểm, ông Hoàng Ngọc Thuyết, Trưởng phòng thẻ TienPhong Bank cũng khẳng định, nhà băng này sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng là nạn nhân của tội phạm công nghệ cao. Trong trường hợp khách hàng sử dụng thẻ mà phát hiện bị đánh cắp tiền trong tài khoản bởi tội phạm, nhà băng này sẽ phối hợp với khách để xác minh và xử lý. "Nếu đúng như khách hàng phản ánh, chúng tôi sẽ làm lại thẻ miễn phí và hoàn trả số tiền đã mất cho khách", ông nói.







Người thực hiện giao dịch trên ATM nên cẩn trọng quan sát vật thể lạ để tránh bị ăn trộm mật khẩu, thông tin cá nhân. Ảnh minh họa: Tuệ Minh.

Theo Lệ Chi - Tuệ Minh (VNE)



Ông Tuấn cho biết thêm, trước đó, nhiều ngân hàng phát hiện việc gian lận liên quan đến tiêu dùng thẻ mà chủ yếu là hình thức ăn cắp thẻ tín dụng để mua vé máy bay, làm giả thẻ ghi nợ bằng cách đánh cắp dữ liệu khi khách hàng giao dịch tại các máy rút tiền… “Cùng với sự khởi sắc của thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, tội phạm thẻ bắt đầu tấn công mạnh hơn vào thị trường Việt Nam”, ông Tuấn nói.Chuyên gia này tiết lộ, kẻ gian chỉ mất vài chục phút để gắn, gỡ các thiết bị theo dõi thông tin tài khoản, mật khẩu của chủ thẻ giao dịch tại máy ATM. Do đó, với những máy ATM không có bảo vệ trực hoặc camera, việc phát hiện hành vi gắn trộm thiết bị không dễ dàng vì sự việc diễn ra khá nhanh.Trưởng phòng thẻ TienPhong Bank cũng khuyến cáo khách hàng nên quan sát kỹ trước khi giao dịch tại máy ATM. Nếu bị gắn camera theo dõi, cũng không khó để phân biệt giữa thiết bị của nhà băng với kẻ gian. "Camera của ngân hàng thường gắn cố định, chắc chắn ở hướng chỉ quan sát được mặt và xác định khách có rút tiền. Còn thiết bị của tội phạm thường có góc quay chéo vào bàn phím gõ mật khẩu để ăn cắp thông tin, tháo lắp dễ dàng", ông nói.Ông Thuyết cũng cho biết, tất cả máy ATM của TienPhong Bank đều có lắp camera quan sát. Hơn nữa, buồng đặt ATM lại sát hoặc trong quầy giao dịch, nên khá an toàn. "Tối đa 2 ngày, nhân viên chúng tôi lại đi khắp các điểm đặt máy ATM để rà soát phát hiện vật thể lạ quanh khu vực đặt máy rút tiền tự động cũng như tiếp quỹ, bảo trì hệ thống", ông Thuyết cho biết.Dù vậy, theo nhiều chuyên gia, để tránh bị đánh cắp tài khoản, chính người sử dụng thẻ phải tự bảo vệ mình. Tổng giám đốc Banknetvn, ông Ngô Ngọc Đông nhận xét, để ngăn ngừa thủ phạm gắn camera và chip để lấy cắp mã PIN, thông tin khách hàng, người rút tiền cần cảnh giác cao độ.“Nên quan sát kỹ, nếu camera xoay xuống hướng bàn phím bấm mật khẩu thì đó là thiết bị của bọn xấu cài đặt, khách nên gọi đến đường dây nóng, báo cho ngân hàng”, Tổng giám đốc Banknetvn khuyến cáo. Theo chuyên gia này, các ngân hàng cũng cần phải tăng cường dịch vụ báo số dư qua tin nhắn, thông báo chi tiết cả những thay đổi trong tài khoản đến khách hàng dù là nhỏ nhất, để người sử dụng kiểm soát được số dư.Phó tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần tại TP HCM cũng chia sẻ, để đối phó với tội phạm công nghệ cao tấn công thẻ ATM, cần có nhiều biện pháp như kiểm soát an ninh, phối hợp của ngân hàng và các cơ quan chức năng địa phương. “Cũng cần quan tâm tới vị trí đặt máy và các yếu tố cảnh báo, con người”, ông bày tỏ.Còn theo lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Hà Nội, các dòng máy nhập về cách đây 5 năm đều có thiết kế cũ, nên không có thiết bị chống lắp vật thể lạ. Chỉ gần đây, mới có một số máy được gắn công cụ này, song số lượng không nhiều. Do đó, theo ông, cách phát hiện tốt nhất là người thực hiện giao dịch phải quan sát bằng mắt thường. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng thẻ của nhà băng này nếu bị tội phạm ăn cắp dữ liệu và mất tiền cũng sẽ được đền bù 100% số tiền bị mất, ông nói.Trước đó, anh Tùng, ở Hà Nội, một khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của TienPhong Bank phản ánh, anh nhận được thông báo của nhà băng này về việc tạm khóa thẻ, chuyển sang làm mới. Nhân viên TienPhong Bank nghi khách hàng này bị ăn cắp thông tin, mật khẩu khi rút tiền tại ATM của Vietcombank trên phố Đại La. Dù chưa bị mất tiền trong tài khoản, song khách hàng này bày tỏ lo ngại về sự tái diễn của ăn cắp thông tin thẻ. Nhiều người sử dụng dịch vụ ATM của ngân hàng cũng bất an trước những thông tin về việc đánh cắp tài khoản nói trên.