Ngành Than lại "than" khó về thuế

Ngành than muốn trước mắt được hạ mức thuế xuất khẩu xuống 10%.



Theo Bích Diệp (DT)



Ông Lê Minh Chuẩn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn cơ bản hoàn thành 55% kế hoạch năm về sản xuất, tiêu thụ với 25,7 triệu tấn than nguyên khai, 23,7 triệu tấn than tiêu thụ. Doanh thu đạt 54.000 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm.Tuy nhiên, theo phản ánh của Vinacomin lên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, từ ngày 7/7/2013, khi Bộ Tài chính ban thành thông tư điều chỉnh thuế xuất khẩu than tăng từ 10% lên 13% đã khiến cho việc tiêu thụ than của Tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn.Sản lượng than xuất khẩu tháng 7 chỉ đạt 237.000 tấn, 15 ngày đầu của tháng 8 này cũng mới chỉ xuất khẩu được 80.000 tấn. Do vậy, nếu vẫn giữ nguyên thuế xuất khẩu than ở mức 13%, Vinacomin cho rằng, kế hoạch tiêu thụ 39 triệu tấn than trong cả năm 2013 gần như không thể thực hiện, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động.Vinacomin đề nghị Phó Thủ tướng xem xét điều chỉnh các chính sách thuế, phí, trong đó trước mắt là điều chỉnh thuế xuất khẩu than quay về mức 10% để tiêu thụ được than. Đồng thời, "ông lớn" ngành than cũng đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường đẩy nhanh việc cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác; cho phép tiếp tục duy trì Nhà máy tuyển Nam Cầu Trắng đến năm 2018, tạo thuận lợi hơn cho việc xây dựng nhà ở công nhân...Đại diện tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành than đối với việc phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của Quảng Ninh. Vì vậy,“Ngành Than khó khăn thì tỉnh cũng khó khăn. Nếu việc làm và đời sống của thợ mỏ bị ảnh hưởng, hệ lụy của nó là số đông dân số Quảng Ninh bị ảnh hưởng theo. Tình hình trật tự an ninh chính trị cũng vì thế mà phức tạp trên địa bàn. Do vậy, những khó khăn của ngành Than không chỉ là kinh tế, mà còn là vấn đề chính trị xã hội. Than làm ra cần phải tiêu thụ được, ngay cả về giá có thấp, mới đảm bảo vòng quay của sản xuất” - ông Phạm Minh Chính nói.Do vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Phó Thủ tướng xem xét, nhanh chóng giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Vinacomin. Trước các đề xuất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, đang yêu cầu các Bộ ngành liên quan nhanh chóng báo cáo cụ thể để Thủ tướng xem xét giải quyết sớm nhất, giúp ngành Than vượt qua khó khăn.Tuy nhiên, trước mắt, Vinacomin tiếp tục có giải pháp tiêu thụ hiệu quả, giải quyết tồn kho, tiết kiệm chi phí sản xuất. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn cần chú trọng hơn nữa công tác đảm bảo an toàn, đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động.