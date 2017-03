Nghệ An cấp phép đầu tư cho 12 dự án khoáng sản

Trong số đó có 12 dự án đầu tư vào lĩnh vực hoạt động khoáng sản; 8 dự án trong lĩnh vực thương mại; 2 dự án trong lĩnh vực công nghiệp; một dự án trong lĩnh vực trồng rừng và một dự án trong lĩnh vực y tế, với tổng vốn đăng ký 1.089,67 tỷ đồng.



Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng đã chấp thuận hai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn 30,5 triệu USD vốn đăng ký đầu tư cấp mới trong lĩnh vực dệt may và sản xuất linh kiện điện tử.



Hiện nay, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đầu tư để thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An.



Trước mắt, từ nay đến năm 2013 thu hút sáu dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 100-120 triệu USD vốn đăng ký. Trong đó, tỉnh chú trọng chất lượng dự án và thẩm tra kỹ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của Nghệ An, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững.



Tỉnh Nghệ An ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động, chiếm ít diện tích, thân thiện với môi trường...





Theo Viết Hùng (TTXVN)