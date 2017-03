Nghệ An: Cửa hàng xăng dầu cố tình “quên” giảm giá

Ông Nguyễn Thụy Chính - Phó chủ tịch UBND xã Trù Sơn (người đội mũ cối) đang vào đổ xăng để kiểm tra thông tin gian lận tại cửa hàng xăng này.



Theo Nguyễn Duy - Phạm Tuân (DT)



Thông báo của liên Bộ Tài chính - Công thương yêu cầu các Công ty kinh doanh xăng dầu tiến hành giảm giá bán xăng 387 đồng/lít bắt đầu từ 20h ngày 07/10 trên phạm vi toàn quốc. Tại Nghệ An mức giá bán lẻ xăng dầu trước đó là 24.750 đồng/lít theo đó cũng giảm xuống.Thế nhưng tại Cửa hàng xăng dầu Quang Minh, ở xóm 11, xã Trù Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn giữ nguyên giá bán cũ, gây bức xúc cho khách hàng. Chiếu theo khu vực thì trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) các cửa hàng bán lẻ xăng sẽ phải giảm giá bán xăng xuống còn 24.350 đồng/lít.Tuy nhiên, do lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin của người dân nên Cửa hàng xăng dầu Quang Minh tại xã Trù Sơn đã không thực hiện theo đúng quy định mà cố tình giữ nguyên mức giá cũng bán cho khách hàng.Đúng 8h15 sáng ngày 08/10, chúng tôi có mặt tại cửa hàng xăng dầu Quang Minh (tại ngã ba xã Trù Sơn - thuộc địa bàn xóm 11) để theo dõi và xác minh sự việc. Tại đây, quan sát thấy khá nhiều khách hàng đổ xăng như thường lệ. Tuy nhiên, thay vì bán giá mới 24.350 đồng/lít cho khách hàng thì cửa hàng xăng dầu Quang Minh vẫn thản nhiên bán giá cũ là 24.750 đồng/lít (chênh lệch 400 đồng/lít) cho khách hàng.Để tận mắt mục sở thị cửa hàng “quên” giảm giá xăng, chúng tôi đóng vai khách hàng vào đổ 50.000 đồng xăng. Qua quan sát, giá niêm yết xăng tại của hàng này vẫn là 24.750 đồng. Và, đương nhiên PV chỉ nhận được số lượng xăng là 2,02 lít xăng. Cùng vào cửa hàng đổ xăng với PV, có chị U. người trong xã đến đổ 40.000 đồng thì cũng chỉ nhận được 1,61 lít xăng... Còn anh L.Đ.T - trú ở TP Vinh đi công tác qua đây xe bị hết xăng đã ghé vào cây xăng Quang Minh đổ 50.000 đồng phân trần: “Từ tối ngày 7/10, giá xăng đã giảm nhưng không hiểu sao tại đây họ không giảm chi cả. Tôi có nói với nhân viên ở đây nhưng họ cứ cười, rồi bắt sang chuyện khác…”.Sau khi đổ xăng xong, PV đặt câu hỏi với nhân viên bán tại đây chỉ nhận được cái cười trừ. Bức xúc trước lối kinh doanh gian dối trên của cửa hàng xăng dầu này, PV đã đến UBND xã Trù Sơn để phản ánh với ông Nguyễn Thụy Chính - Phó chủ tịch UBND xã.Sau đó, ông Chính cùng chúng tôi đến cửa hàng xăng này để kiểm tra. Tại đây, lúc 9h sáng 08/10, ông Chính cũng vào đổ 50.000 đồng tiền xăng thì cũng chỉ nhận được 2,02 lít xăng.Ông Lưu Văn Minh - Chủ cửa hàng xăng dầu Quang Minh thừa nhận việc cố tình "quên" giảm giá xăng và giải thích thêm: “Chiều tối ngày 7/10, chúng tôi đã nhận được tin nhắn của Công ty xăng dầu Nghệ An về việc giảm giá xăng xuống mức 24.350 đồng/lít theo quy định. Biết bán mức giá cũ là sai nhưng do mới nhập hàng lúc 17h chiều 7/10 nên đành cố gắng bán giá cũ cho đỡ lỗ”?