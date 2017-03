“Ngộp” ở phòng đăng ký kinh doanh

Trước đây trung bình mỗi ngày có 470 hồ sơ đăng ký (cả hồ sơ mới và hồ sơ thay đổi nội dung kinh doanh) thì ba tuần đã tăng trên 600 hồ sơ.

Một cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết hiện đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế được kết hợp kết hợp với nhau nên trên một tờ khai có nhiều nội dung mà doanh nghiệp cần phải khai. Đây cũng là lý do khiến việc đăng ký kinh doanh kéo dài hơn so với trước do doanh nghiệp thường khai sai và phải làm lại nhiều lần.

Ngoài ra, sự quá tải còn là do hồ sơ bị chậm trễ do áp dụng hệ thống đăng ký doanh nghiệp mới. Hiện một hồ sơ đăng ký chạy theo “hình chữ U”, từ doanh nghiệp lên Sở rồi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chuyển cho Tổng cục Thuế, từ đây đưa về cho cục thuế địa phương để cấp mã số thuế (mã số doanh nghiệp). Sau khi có mã số thuế, hồ sơ lại được chuyển ngược về cho doanh nghiệp cũng qua các trình tự trên.

Doanh nghiệp đợi làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT TP.HCM. Ảnh: HTD

Cụ thể mới đây, phòng Đăng ký kinh doanh chuyển hơn 450 hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp vào hệ thống xin cấp mã số nhưng có tới 30% hồ sơ trễ hẹn khiến Sở không thể trả đúng hẹn. Bản thân nhân viên xử lý hồ sơ cũng không biết khi nào hồ sơ sẽ được cấp mã số thuế nên trễ hẹn vẫn là điệp khúc được nhắc đi nhắc lại tại nơi trả hồ sơ.

Dự kiến đầu năm 2011, hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia sẽ hoàn chỉnh, trong đó có toàn bộ dữ liệu của tất cả doanh nghiệp. Một trong các ứng dụng của hệ thống này là tránh được việc doanh nghiệp bị trùng tên nhau.

QUỲNH NHƯ